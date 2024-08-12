感謝奧運選手奉獻 侯友宜：將舉辦感恩茶會

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（中央社記者王鴻國新北12日電）為感謝奧運選手在運動場上的努力與奉獻，新北市長侯友宜表示，會為選手們舉辦感恩茶會等活動，今天是「林郁婷日」，開放輕軌免費搭乘等優惠，歡迎大家分享她奪金喜悅。

侯友宜今天出席2025雙北世界壯年運動會主題日宣傳記者會時接受媒體聯訪，媒體詢及新北市宣布今天「林郁婷日」的狀況。

侯友宜表示，今天歡迎全國民眾都能來新北免費搭乘淡海及安坑輕軌，以及博物館各場館及國民運動中心游泳池、體適能中心免費進場1週，分享拳擊選手林郁婷在奧運奪金的喜悅。

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由於巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞金牌女拳手克莉芙就網路騷擾案件在法國採取法律行動。媒體詢及是否支持林郁婷也提告，侯友宜表示，林郁婷是新北的女兒，市府一定會力挺並做最強後盾。

另外，中央及台北市政府規劃為奧運選手舉辦台灣英雄大遊行或英雄派對等活動，侯友宜表示，市府會舉辦感恩茶會等一連串活動，感謝選手在奧運為國家所做努力與奉獻，肯定選手們都是大家學習的典範。（編輯：李淑華）1130812