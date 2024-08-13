台灣綠建築經驗獲高評價 以色列將組團赴台研習

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（中央社記者賴素芬特拉維夫13日專電）台灣發展環保及綠建築的成功經驗獲以色列關注，駐以色列代表李雅萍12日應邀永續發展座談會發表演講，分享台灣政策與經驗，以色列跨城市政府也將首度組團前往台灣研習。

以色列綠建築協會（Israel Green Building Council）、城市政府秘書長協會（Secretaries and General Directors of Israeli Authorities Association） 與市政府工程師協會（Israeli Association of Municipal Engineers）8月12日在以色列中部的莫迪因市（Modi’in）共同舉辦永續發展座談會。

會議邀請李雅萍演講，分享台灣推動環保、打造綠建築及地震災防的相關政策及經驗，市政府秘書長、都市建設官員等約30餘人踴躍出席，台灣力促環境永續、循環經濟的成功發展模式，獲得以色列城市專家高度評價。

李雅萍指出，台以在2013年簽署環保合作備忘錄，雙方多年來在環境議題的交流合作持續深化及廣化，此外兩國政府推動永續發展的政策頗為相仿，也已宣示推動2050年凈零排放目標，樂見台以共同努力在環境治理、運用新科技建設國家永續韌性發展進一步的合作，也歡迎以色列各級市府造訪台灣促進城市交流。

這次出席座談會活動的以色列市政府代表透過代表處的簡報，瞭解台灣實施綠建築標章制度發展成就，迄今台灣綠建築標章的數目是亞洲第一並在全球僅次於美國，以方官員、專家對台灣綠建築標準與國際接軌、地震防災效能等各項傑出表現均高度讚賞，也表達未來在市政業務推動師法台灣的高度興趣及期待。

台灣推動環境永續、生態城市及社會韌性的努力及成就廣獲國際肯定，包括以色列在內的都發專家也大力倡導學習台灣的發展模式。

以色列綠建築協會、以色列跨城市政府秘書長協會及以色列市政府工程師協會，將在今年9月率市政府高階官員及都市計畫專家訪台研習，屆時將與台灣公、私部門交流及參訪台灣的綠建築設施，也盼透過此行探索台以共促城市交流及商機合作的機會。（編輯：唐佩君）1130813