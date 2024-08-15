民雄大士爺祭結合5G互動 民眾用手機即可放水燈

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義民雄大士爺祭21日揭開序幕，今天召開宣傳記者會公開「數位5G互動體驗」，民眾只要透過手機掃QR Code，即可在5G行動車大螢幕上「放水燈」，並寫下祈福語句。

民雄大士爺祭8月21日由「迎大士爺創意踩街祈福繞境」揭開序幕，8月24至26日舉行祭典暨相關周邊活動，大士爺廟方將製紙糊「大士爺」神像，供奉在正殿讓民眾膜拜，同時建法會壇連續3天誦梁皇寶懺，超度孤魂野鬼。

嘉義縣長翁章梁今天接受媒體聯訪表示，今年大士爺文化祭除有傳統宗教活動，更結合數位科技，首次將5G車帶到現場與民眾互動，用手機掃描QR Code就能體驗「放水燈」，在手機上輸入祝福話，5G行動車大螢幕就會顯示專屬水燈緩緩流過。

翁章梁說，今年透過數發部數產署「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持，讓各世代的人使用行動裝置，參與傳統活動。

嘉義縣政府文化觀光局表示，今年活動除「數位5G互動體驗」，還包括「好神演藝」、「好神手作」、「好神走讀」、「辦桌文化體驗活動」等。

「好神演藝」是邀請入圍金曲獎「裝咖人」與超級紅人榜「鄧品硯」及「親子互動秀」帶來精彩演出活動；「好神手作」邀請大小朋友們共同「祈福編織手繩」，過香爐戴在手上保平安。（編輯：陳仁華）1130815