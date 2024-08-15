台灣「喔熊」進軍新加坡大眾運輸 吸引旅客探索寶島

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（中央社記者吳昇鴻新加坡15日專電）瞄準新加坡下半年度客源，交通部觀光署駐新加坡辦事處接連在新加坡地鐵、巴士及大樓外牆推出台灣形象廣告，鼓勵觀光客探索台灣，不少新加坡人常赴台旅遊，大讚「百去不厭」。

觀光署駐新加坡辦事處2024年規劃一系列Explore Taiwan（探索台灣）宣傳廣告，選擇許多國際景點，包含東北角、日月潭、阿里山、東海岸等知名景觀，在地鐵、巴士、計程車等交通工具上推出廣告，搭配「喔熊」圖案希望吸引遊客喚起遊台記憶，或是增加赴台旅遊興趣。

觀光署近日在新加坡地鐵濱海市區線武吉士站（Bugis）牆面設置廣告，更在雙層巴士、大樓外牆包覆台灣形象廣告，讓「喔熊」出現在新加坡的各個角落。

觀光署駐新加坡辦事處代理主任陳憶婷接受中央社訪問時表示，新加坡是高度成熟的市場，希望旅客能持續回訪台灣，透過多管齊下的方式讓新加坡旅客認識台灣新的景點與人文風情。

陳憶婷說，新加坡旅客造訪台灣人次持續上升，期盼透過這樣的形象廣告讓更多人喜愛台灣，促進雙邊的互動與交流。

觀光署統計，2023年全年新加坡到訪台灣的旅客總計有46萬人次，已恢復到疫情前2019年的同期水準，也是入境台灣東南亞旅客的首位；今年1至5月赴台旅客達18.3萬，超越疫情前同期表現。

一名印度裔的新加坡人阿里（Ali）進入地鐵站時，告訴中央社記者，他從未到訪台灣，但知道台灣又被稱為福爾摩沙，如今在新加坡的交通工具看見台灣廣告感到相當有趣，「年底有假期時，將帶家人到台灣旅行，期待能感受到如同廣告上的繽紛多元文化」。

另名華裔的新加坡人王先生則說，每年都會到台灣旅行，喜愛台灣的人情味和巷弄裡的文青氛圍，「是個百去不厭的好所在」。

觀光署駐新加坡辦事處表示，台灣新加坡間由於航班班次往來密集且價位合理，中文溝通無礙的新加坡消費者數量眾多，加上台灣美食種類多樣，旅遊環境多元、全年節慶活動不斷，讓台灣成為新加坡旅客短程旅遊的首選之一。（編輯：高照芬）1130815

觀光署駐新加坡辦事處2024年規劃一系列Explore Taiwan（探索台灣）宣傳廣告，在地鐵等大眾交通系統推出廣告，搭配「喔熊」圖案，希望吸引遊客赴台。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月15日

瞄準新加坡下半年度客源，觀光署駐新加坡辦事處接連在新加坡地鐵、巴士及大樓外牆推出台灣形象廣告。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年8月15日