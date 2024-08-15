日本旅客最愛夏季國外旅遊地調查 台灣排第2

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）國際旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook今天發布1項調查結果，日本旅客最愛的夏季國外旅遊地，台灣排名第2，次於南韓。

Klook發布新聞稿，7月在日本針對近4000名熱愛旅遊的日本用戶，進行「2024年夏季旅遊趨勢調查」。

Klook公布調查結果，台灣在這次排行中名列第2，次於南韓，日本旅客喜歡來台灣旅遊的主要原因為距離近，飛行時間只要3小時，就能到台灣享受道地美食，遊覽自然風景，加上台日友好、治安良好、鐵路交通發達，能夠安心輕鬆沉浸在旅程中。

Klook指出，排行第1的南韓，最吸引日本旅客的原因也是因為飛行距離近，加上Kpop娛樂文化影響；泰國、越南則分列3、4名。

另外，Klook發現，與交通部觀光署合作的Taiwan the Lucky Land活動在日本、南韓和多個東南亞國家陸續上線，也是吸引旅客來台重要因，旅客點進專屬活動頁面，完成台灣相關問答有機會獲得新台幣5000元飯店折價優惠，直接在Klook上預訂台灣飯店即可立即折抵。

Klook表示，Taiwan the Lucky Land活動從3月底上線至今不到5個月，旅客抽到優惠碼且實際下單的訂單數已經超過上萬筆，如果以平均訂單金額約為8000元計算，等於5000元折扣至少滾出1.6倍的經濟效益在飯店住宿預訂，再加上體驗行程、交通等在地花費，推估效益至少為2至2.5倍。

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Klook說，Taiwan the Lucky Land以日韓旅客的訂單占比最高，日本是活動首批上線的海外市場，訂單持續穩健成長；南韓在暑假期間迎來爆發性的成長；其他東南亞市場雖在6月中才上線，也已看到亮眼表現，未來成長可期。

Klook分析，Taiwan the Lucky Land海外旅客預訂住宿的城市仍以北高為主，台中和台南也持續獲得海外旅客青睞；鄰近台北車站和寧夏夜市的台北晶華酒店，在海外旅客心中本來就具有相當高的知名度和好感度，整體銷量和人氣在這次活動中居高不下；位於台中火車站商圈的新驛旅店以及高雄六合夜市附近的喜迎旅店，也因為其平實的價格、優異的地理位置獲得許多海外旅客喜愛。（編輯：管中維）1130815