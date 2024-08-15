培育更多國際人才 文藻外大與美4所奧勒岡大學結盟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄15日電）文藻外語大學今天與美國西奧勒岡大學、東奧勒岡大學、南奧勒岡大學及奧勒岡理工大學4所公立大學共同簽署姐妹校合作備忘錄，未來將增加互訪交換及華語教學等交流合作。

陳其邁今天出席見證，並於會前接受媒體聯訪時說，感謝美國眾議員保羅．伊凡斯（Paul Evans）、前眾議員克萊姆（Brian Clem），2名奧勒岡州前後任眾議員能大力促成，也感謝他們在今年3月議會通過相關友台法案。

陳其邁說，高雄與奧勒岡州的波特蘭市已經是姐妹市，也有許多教育文化、港口等交流，雙方往來非常密切；而文藻是高雄市最具代表性綜合大學，培育了非常多優秀畢業生，相信姐妹校簽訂，可以藉由文藻延伸高雄軟實力。

美國奧勒岡州訪台團由保羅．伊凡斯領軍，率領奧勒岡州4所大學高階學術主管親自造訪文藻外語大學並締約。文藻外大校長莊慧玲致詞時表示，此次文藻與美國知名高等教育學府結盟，具有重大象徵意義，未來可培育更多國際化人才。

莊慧玲說，目前文藻外大於全球已擁有超過320所姐妹校，學校內十分之一學生有機會出國留學，同時文藻也能接待來自全球19個不同國家的國際學生，以多元化觀點與文化豐富校園。

陳其邁致詞時說，文藻是台灣教授語言最好的大學，高雄市政府與文藻互動緊密，尤其學校強調跨域人才培育，文藻雖是一所文科大學，卻也吸引科技大廠台積電招募文藻學生前往日本廠工作，「跟文藻締結姐妹校是正確選擇」。

文藻指出，美國西奧勒岡大學（Western Oregon University）創立於1856年，是一所位於奧勒岡州蒙茅斯的公立大學，在2024年「美國新聞與世界報導」中，被評為美國西部最佳公立大學第29名。

美國南奧勒岡大學（Southern Oregon University）創立於1872年，此校以犯罪、自然科學、環境科學、莎士比亞戲劇研究等課程著名，採取小班化教學模式，現有學生逾6000名，其中包括620名來自全球46個國家留學生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）創立於1929年，擁有四大學院，學生可以從30多個學術課程中選課，包括科學、人文、教學和商業、消防管理局、全球食品與農業綜合企業等，依據就業需求培育人才。

美國奧勒岡理工大學（Oregon Institute of Technology）創立於1947年，為奧勒岡州一所公立學院，也是奧勒岡州唯一理工大學，此校在2024年「美國新聞與世界報導」中，被評為美國最佳公立大學第2名、西部最佳地區大學第5名。（編輯：陳仁華）1130815