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台大與台南農改場合作 用AI提升農業生產效率

2024/8/16 15:16（8/16 15:51 更新）
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台灣大學和農業部台南區農業改良場16日簽署合作備忘錄，雙方未來將運用人工智慧和大數據分析等先進科技，用於採種、循環農業、蟲害防治等多面向，提升農業生產效率與資源利用率。左為台大生物資源暨農學院院長林裕彬，右為台南農改場場長羅正宗。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年8月16日
台灣大學和農業部台南區農業改良場16日簽署合作備忘錄，雙方未來將運用人工智慧和大數據分析等先進科技，用於採種、循環農業、蟲害防治等多面向，提升農業生產效率與資源利用率。左為台大生物資源暨農學院院長林裕彬，右為台南農改場場長羅正宗。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年8月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學和農業部台南區農業改良場今天簽署合作備忘錄，未來會把AI（人工智慧）、大數據科技用於採種、循環農業、蟲害防治，提升農業生產效率與資源利用率。

台灣大學生物資源暨農學院和農業部台南區農業改良場今天簽署合作備忘錄，雙方將合作農業科技研究、資源共享等，涵蓋作物育種、栽培技術、智慧農業等領域。

台大指出，雙方未來將運用人工智慧和大數據分析等先進科技，用於採種、循環農業、蟲害防治等多面向，提升農業生產效率與資源利用率。這不僅有助於提高作物產量和品質，還能減少對環境的負面影響，對因應氣候變遷及保護環境具有深遠意義。

生農學院院長林裕彬表示，台大與台南農改場有長期合作關係，相信透過雙方共同努力，在智慧農業及農業技術創新獲得更優良的成績。

台南農改場場長羅正宗則期許，備忘錄簽訂後，能加速前瞻農業科技的應用，促進農業資源的永續發展，並有效應對氣候變遷帶來的挑戰，提升農業生產效率。（編輯：陳政偉）1130816

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