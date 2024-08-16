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UAV導入預防邊坡災害 彈跳分析找落石設防護網

2024/8/16 17:22
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（中央社記者余曉涵台北16日電）公路局今天說，105年起利用無人飛行載具（UAV）導入邊坡科技巡檢制度，並利用UAV升空探查建3D點雲模型，找出落石來源位置進行彈跳分析，並設置防護網進行保護。

交通部公路局副局長林聰利今天在例行記者會中表示，目前邊坡數共有1753處，分為ABCD跟C+等級，C級以上是比較有問題需要關注或修復的邊坡。

為了要守護公路，公路局指出，103年開始建立邊坡管理制度並納入養護手冊管理，105年利用UAV導入邊坡科技巡檢制度，經委外UAV空拍操作訓練後，現已有70名飛手且可自辦3D數位建模，可自行辦理邊坡災害初步判釋，取得邊坡高度、坡度資訊，有利後續規劃設計全盤了解。

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公路局表示，在預防邊坡災害上，導入UAV巡檢，不僅可以知道邊坡違法開發提前預防外，也可運用UAV升空探查建3D點雲模型，找出落石來源位置進行彈跳分析，並利用分析評估後，採用落石防護網工程進行保護，大幅提升山區公路邊坡安全，像是今年0403地震後，公路局新設置防護網在台9線148.7K、158.3K、158.6K等3處鐵公路聯防路段。

除此之外，公路局說，108年3D建模巡檢應用於台7線北橫公路32.5k邊坡，經多日觀察後發現異狀，辦理提前封路防止大規模崩塌人車傷亡，而台8線中橫公路在0403辦理預警性封路後，封路期間邊坡坍滑致災率達90%，預警封路確實有其成效，可減少人車傷亡。（編輯：李亨山）1130816

#台8線中橫公路
#台7線北橫公路
#交通部公路局
#林聰利
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