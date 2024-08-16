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低壓帶影響至20日 週末中南部留意豪大雨

2024/8/16 17:35（8/16 19:51 更新）
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圖為高雄市新興區民眾撐雨過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北16日電）中央氣象署指出，20日前都受到低壓帶影響，週休2天加上西南風影響，中南部須留意雨勢，尤其嘉義以南有短延時豪雨發生機率，要到21日之後雨勢才會趨緩。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，20日前都受到低壓帶影響，明天西南風影響下，中南部有不定時降雨，嘉義以南有短延時豪雨，午後其他地區也有雷陣雨，中部以北跟各地山區有局部大雨或短延時豪雨發生機率。

張竣堯說，18日西南風增強，因此中南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，中部要留意大雨，南部則要留意豪雨，其他地區偶爾有短暫陣雨或雷雨，午後各地都有局部大雨發生機率，且19日到23日適逢大潮，沿海地區要留意淹水。

張竣堯表示，21日到23日太平洋高壓增強，水氣減少，雨勢趨緩，迎風面有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴午後有短暫陣雨。

張竣堯表示，20日前環境不穩定，不排除台灣附近會有熱帶系統發展，並往北移動，朝中國華中一帶前進，但發展成颱風機率低，會持續觀察。（編輯：李亨山）1130816

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張竣堯
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