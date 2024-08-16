早安世界》東部海域6.3地震全台有感 今年規模5以上地震較往年偏多
東部海域6.3地震全台有感 今年規模5以上地震較往年偏多
東部海域16日上午7時35分發生芮氏規模6.3地震，地震深度9.7公里，宜花東最大震度4級，全台有感。宜蘭近海15日下午發生芮氏規模5.7地震，深度9公里，宜蘭最大震度5弱，全台多處有感，氣象署前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這起地震威力相當於0.18顆原子彈，震央位在和平海盆，因深度才9公里，地震是地表破裂造成；氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺指出，與4月3日花蓮規模7.2的地震無關。根據氣象署統計，今年1月至今，台灣地區規模達5以上的地震共50個，比起往年偏多。（看完整報導）
行政院通過4年國家發展計畫 AI產值2年拚破兆
行政院15日通過新一期4年國家發展計畫，內容包含設定經濟成長率、每人GDP提升、失業率控制等總體經濟目標。國發會也提出社會、經濟、環境等重要指標，經濟指標部分，政府發展五大信賴產業，目標半導體新增產值2兆6578億元、AI產值突破兆元外，要拚翻轉數位服務、工具機等弱勢產業產值達1.5倍。（看完整報導）
世衛宣布M痘構成國際公衛緊急事件 疾管署升非洲7國旅遊警戒
世界衛生組織14日宣布，在非洲升溫的M痘疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。衛福部疾管署15日起將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示」，中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等6國提升至「第一級：注意」。2022年全球爆發M痘疫情時，絕大多數患者為男同性戀者及男雙性戀者，但這波在非洲蔓延的M痘疫情，超過70%的患者與85%的死亡案例是15歲以下兒童。（看完整報導）
道禾竹北托嬰中心綁嬰虐待 新竹縣府將重罰並撤銷優等
道禾托嬰中心新竹縣竹北校區發生托育員每天將未滿1歲嬰兒綁在竹椅上或關在嬰兒床、圍欄裡，時間長達數小時，家長發現嬰兒身上有瘀青、傷痕，驗傷報警。業者致歉並宣布無限期停業，新竹縣政府社會處表示，將依法對托育員及業者重罰，並會撤銷評鑑優等。（看完整報導）
柯文哲政治獻金案 端木正100萬、李文娟150萬交保
北檢偵辦柯文哲政治獻金案，14日約談會計師端木正、木可董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，15日諭令各100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。媒體15日詢問柯文哲是否會擔心遭約談，柯文哲受訪回應，「約談也很正常，也沒什麼」。（看完整報導）
租金補貼延長至115年 明年起申請戶數增為75萬戶
行政院會15日通過調整「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，將租金補貼延長至民國115年，並從明年起將申請戶數從50萬戶增加至75萬戶。為了避免房東阻撓租客申請補貼或漲租，政府已採取措施，包括不需房東同意即可申請，並透過資料比對確保租金不會因補貼而上漲，內政部也提供法律服務協助遭遇阻撓的租客，並積極處理溢領及詐領問題。（看完整報導）
大學分發錄取、缺額率皆近4年最低 電機、資訊科系持續熱門
113學年度大學分發入學管道15日放榜，3萬7069人完成登記志願，錄取3萬5076人，錄取率94.62%，缺額總計2505個，錄取率和缺額都是近4年最低。補教分析，受到近年台灣產業發展影響，電機、資訊相關科系持續熱門，私立學校因政府補助學費政策有正面影響，部分熱門科系分數已追上國立大學。（看完整報導）
帛琉總統惠恕仁：中國拿觀光作武器 施壓對台斷交
索羅門群島、吉里巴斯和諾魯等國近年來相繼外交轉向，棄台灣而與中國建交，法新社報導，帛琉總統惠恕仁指出，中國施壓帛琉跟進。惠恕仁表示，帛琉珍惜跟台灣的邦交，「我們願意成為中國的朋友，但不是拿對台邦交作為代價」，他也指控中國「拿觀光作為武器」，試圖讓帛琉與台灣斷交。（看完整報導）
二戰結束79週年 日皇：深刻反省不重蹈戰爭覆轍
15日是日本在第二次世界大戰投降79週年，日本政府在日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁致詞重申「深刻反省」等說法；首相岸田文雄也跟2023年和2022年一樣提及「歷史教訓」。包含平成時代在內，日皇已連續10年於全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。（看完整報導）
專訪／訪台打出全女性陣容 美議員團肯定台灣性別衡平
美國民主黨議員團訪問台灣打出「全女性」陣容，由美國聯邦眾議員史垂克蘭率領布朗莉、德田及克勞基特來台，她們15日接受中央社專訪指出，此行要展現對台支持，也要慶祝台灣的性別衡平，提升社會韌性需要男性，也需要女性，這在台灣已是有目共睹，期望台美能就此彼此學習。（看完整報導）
開箱老照片》兩廳院上梁 首座國家級表演藝術場館誕生
國家戲劇院與國家音樂廳民國70年開始興建，民國74年8月16日舉行上梁典禮，歷時6年工程、耗資新台幣74億元，於民國76年10月31日落成開幕，現今已成為台灣最具指標性的表演藝術場館之一。（看完整報導）
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- 早安世界》東部海域6.3地震全台有感 今年規模5以上地震較往年偏多2024/08/16 07:21
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- 2024/08/14 07:16
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