訪台打出全女性陣容 美議員團肯定台灣性別衡平【專訪】

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）美國民主黨議員團訪問台灣打出「全女性」陣容，議員指出，此行要展現對台支持，也要慶祝台灣的性別衡平；另有議員說，提升社會韌性需要男性，也需要女性，這在台灣已是有目共睹，期望台美能就此彼此學習。

美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）率領民主黨議員團於11日至15日訪問台灣，成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）以及克勞基特（Jasmine Crockett），她們今天接受中央社專訪。

這次民主黨議員團特別派出「全女性」陣容，布朗莉表示，這是要慶祝台灣以及台灣的性別衡平（equity），且台灣不僅早已選出首位女性總統，女性國會議員比例也高於美國國會。

克勞基特指出，許多國家將美國視為世界領導人，但美國從未選出女性總統，美國應向台灣取經；許多人仍對女性國家領導人抱有質疑，但「我們已經知道女性領導國家的意義」。

德田回憶，她第一次來台灣是隨美國眾議院軍事委員會代表團，與時任總統蔡英文談及多數男性認為不重要的事，如生育率、長照對國安的影響，這就是女性參政的益處，尤其是由女性擔任政府高層。

德田說，社會韌性涉及國防安全、能源安全、食安、教育以及長照、居住安全等27個日常生活面向，這代表提升韌性需要社會上所有人，女性、男性與移民，這在台灣已是有目共睹，期望台美能就此彼此學習。

針對訪台目的，史垂克蘭指出，4位訪團成員分別來自不同的4個州，與台灣有經濟、國防、貿易等領域的合作往來；而民主社會因重視人權、民權、女權、勞權、環境保護以及生育權等價值，女性最為受惠，若民主衰退，女性將首當其衝，若女性一起維持民主強健，女性即更加受惠。

克勞基特表示，「我們知道中共正對台灣步步進逼，所以我們來了」，支持台灣的不僅限於美國總統、副總統和美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（編輯：謝佳珍、楊蘭軒）1130815