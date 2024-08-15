美民主黨議員訪團：賀錦麗對台政策可望延續拜登路線【專訪】

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）美國總統拜登與日本、韓國、菲律賓勾勒多邊印太戰略，讓民主黨總統候選人賀錦麗外交政策受矚目。正在台灣訪問的美國民主黨眾議員訪問團今天說，若賀錦麗當選，料將延續拜登路線，並確保台灣有能力自我防衛，「台灣並非孤軍奮戰」。

美國聯邦眾議員史垂克蘭（Marilyn Strickland，另譯：史崔珂蘭）率領民主黨議員團訪台，成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）以及克勞基特（Jasmine Crockett），她們今天接受中央社專訪。

美國總統拜登（Joe Biden）任內已15度對台軍售，去年首度動用「總統撥款權PDA」，提供台灣3.45億美元、約新台幣108億元的軍事援助，今年更通過援外法案，包含81億美元協助台灣、菲律賓等印太區域國家強化威嚇能力。

對於民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的印太戰略以及對台政策，德田表示，若賀錦麗當選，新政府將延續拜登在亞洲的努力成果；賀錦麗能帶給新政府的是與各國既存的關係以及理解，「這都是我們未來會需要的」。

「亞洲各國的關係建立在共同經驗、掙扎以及機會」，德田指出，唯有透過各國的合作，方能維持自由開放的印太區域，美國應持續致力作為印太友盟的共同紐帶，提高印太區域風險的警覺性。

德田說，美國長期致力成為亞洲各國的橋梁，賀錦麗也以副總統的角色參與美國與日本、菲律賓的協商，並藉此預防印太區域的冒進行為。

德田以「樂觀」、「懷抱希望」形容賀錦麗若當選後所成立的新政府，並指出，在拜登政府奠定的基礎下，中國若有任何進犯行為，美方將確保台灣有能力自我防衛，台灣並非孤軍奮戰。

美國聯邦眾議員史垂克蘭15日接受中央社記者專訪時提及，美方早已意識到，印太區域為全球經濟重要一環，也是世界上成長最快速的區域，包括經濟以及中產階級的成長。中央社記者趙世勳攝 113年8月15日

布朗莉說，賀錦麗若延續拜登路線，也將獲得美國國會跨黨派的支持。

美國眾議院軍事委員會成員史垂克蘭則說，其實歐巴馬政府提過「戰略東移」政策（Pivot to Asia），美方早已意識到，印太區域為全球經濟重要一環，也是世界上成長最快速的區域，包括經濟以及中產階級的成長。

史垂克蘭提及，也許有人會認為，外交關係與政策等「軟實力」是弱點，但事實並非如此，軟實力可以「硬起來」；德田也說，反觀中國將軟實力作為挑釁手段，而非僅是依賴軍事力量，以經濟利誘拉幫結派、換取支持。

德田說，軟實力的底線應在「不冒進也不退讓」，以細微、成熟以及平衡的堅定立場與他國協商，尤其是在印太區域執行外交政策更是如此。（編輯：謝佳珍、楊蘭軒）1130815