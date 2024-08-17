活絡公館商圈 北市府9月底擴大舉辦音樂節

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北自來水事業處今天表示，台北南區不僅是流行音樂文化發源地，也聚集包含展演空間等藝文地點，9月底將擴大舉辦「秋OUT音樂節」，活動地點含括公館商圈等，盼活絡當地商圈。

北水處發布新聞資料指出，公館擁有台灣大學等大學校區也是台北水源地，除有百年古蹟觀音山蓄水池，市定古蹟渾水抽水站也再利用成為音樂展演空間，多年來逐漸成為年輕及音樂愛好者聚集地點。

北水處表示，由民間自發且已舉辦4年「秋OUT音樂節」，逐漸成為當地指標性活動，為讓面臨轉型公館商圈再發展，今年透過公私協力共同合作，擴大舉辦「2024秋OUT音樂節」，盼打造屬於台北都會品牌精緻、高品質音樂節。

北水處指出，今年活動市府出資設3座大型舞台，民間設置各3座免費小舞台及售票舞台，範圍從公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、古亭河濱公園，並邀日韓、泰國、香港及台灣共100組國內外藝人參與，活動9月底登場。

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北水處表示，此次活動9座舞台各有不同音樂風格，且首次開放「秋夜」舞台，讓參與活動民眾可從夕陽看到星空，並邀請「源源不絕嘻研Cypher大賞優勝團隊」等12所社團登上舞台。

北水處指出，今年「秋OUT音樂節」活動，將擴大讓親子族群參與，台北自來水園區在活動舉辦2天免費入園，悠遊卡也推出活動2天使用悠遊付消費立即回饋20%；活動內容可上網搜尋「2024秋OUT音樂節」。（編輯：陳政偉）1130817