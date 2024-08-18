描繪夜市人情味、部落色彩之美 世界兒童畫展獲獎

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（中央社記者許秩維台北18日電）第55屆世界兒童畫展今天頒獎，有學生用畫筆描繪出台灣夜市熱鬧的人情味，也有學生以豐富的色彩描繪部落之美，獲得世界兒童畫展特優獎。

由中華民國兒童美術教育學會主辦，台灣藝術教育館協辦的中華民國第55屆世界兒童畫展今天舉行頒獎典禮，今年有美國、日本、馬來西亞等39國參加，共國內5萬多件、國外1萬多件作品參賽，最後選出國內特優獎83件、優選獎249件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。

今年學生得獎作品有畫出自己生活的經驗、對社會議題的關懷、也有表達文化的特色，或是將自己的觀察寫意結合想像力的表現。

新竹市東區建華國中學生李沂瑾以作品「話台灣」獲得特優獎。

李沂瑾表示，自己很喜歡逛夜市，感受熱鬧的人情味，包括臭豆腐、珍珠奶茶、烤魷魚等各式美食，呈現各地的多樣性，夜市的攤位豐富又好玩，例如套圈圈等活動，自己很享受跟家人逛夜市的感覺，希望透過繪畫讓世界認識台灣。

台東縣金峰鄉新興國小學生方柏均以「原民風情」獲得特優獎，來自排灣族的他今天穿上部落傳統服飾領獎。

方柏均提到，很高興能用繪畫讓大家看到部落的美，他很喜歡觀察部落的生活，包含多種豐富的色彩，例如部落前方一眼望去的寶藍色太平洋，還有守護著部落的高山，以及爸爸每次生火時升起的白色炊煙，希望未來繼續用畫筆記錄部落的美好。（編輯：陳清芳）1130818