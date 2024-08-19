雷達不只應用在氣象 調查老鷹生態也立大功

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（中央社記者余曉涵屏東19日電）在預測即時天氣上，氣象署常使用雷達進行監測，但除了氣象用途外，其實氣象雷達也可採用在生態調查上，像是墾丁雷達站就協助調查老鷹生態，並分析出遷徙路線。

交通部長李孟諺今天赴屏東視察墾丁氣象雷達站，中央氣象署副署長馮欽賜報告時表示，氣象雷達是監看天氣系統降雨結構及分布細節的利器，氣象雷達利用電磁波偵測大氣中的降水粒子（雨、雪、雹等）返回的強度與移動訊號，即時進行大範圍的3度空間觀測，提供降雨強度與風場的資訊。

氣象雷達除了使用在觀測氣候上外，近年來氣象雷達也應用在生態調查上，馮欽賜指出，墾丁雷達站在民國90年加入觀測，建站不久，屏東科技大學野生動物保育所教授孫元勳來站拜訪，提及用氣象雷達觀測老鷹的想法，因此墾丁雷達站加入觀測老鷹行列。

馮欽賜說，透過雷達顯示，可以觀測到「鷹河」，陸上用肉眼觀測不到的地方，都可以透過雷達觀測鳥類，在2006年利用墾丁及七股兩座雷達，分析2005年灰面鵟鷹春季北返的過境行為，得出過境台灣地區3條路線。

包含沿嘉南平原北上（48.89%）；沿中央山脈西緣北上（43.29%）；沿台灣海峽北返（6.28%）。

馮欽賜指出，雙偏極化氣象雷達網可以精確辨識降水回波與生物回波（如鳥類與昆蟲），再加入人工智慧功能，這對更全面性了解猛禽在台灣地區的遷徙行為將可能是新契機，也為氣象資料的多元應用開闢了新方向。（編輯：陳政偉）1130819