早安世界》未來一週先濕後穩定 20日前南部防豪雨
未來一週先濕後穩定 20日前南部防豪雨
氣象署表示，18日晚間起至20日清晨，受到大低壓帶及西南風影響，中南部、離島易有短暫陣雨或雷雨，其中南部留意局部豪雨，20日白天起降雨逐步趨緩，中南部仍然有局部較大雨勢，北部、東北部則要留意明顯的午後雷陣雨。21日至25日台灣受到高壓影響，各地悶熱，局部地區可能會有36度以上高溫。（看完整報導）
台鐵太魯閣號撞石事故查出人為擺排 未成年嫌犯移送少年法庭
台鐵402車次太魯閣號17日上午9時35分行經花蓮東里至東竹間時，疑撞擊石頭，輔助排障器歪斜。經鐵路警察深入追查，是一名少年在軌道上排石頭，少年到案已承認，全案將函送少年法庭。台鐵公司呼籲，於鐵軌上排石或放置異物屬違法行爲，如有類似行為經查獲，將移送法辦，絕不寬縱。（看完整報導）
柯文哲：反省後啟動黨務改革 黃珊珊負責善後小組
民眾黨政治獻金風波延燒，黨主席柯文哲18日受訪時表示，這個事件到現在鬧了一週，要痛定思痛，經反省後有幾項黨務改革要做，包括財務監督委員會、建立長期合作的律師團、重新建立黨內的應變小組。柯文哲也指出，善後小組還是由時任競選總幹事黃珊珊負責。民眾黨19日將召開首場查帳記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，柯文哲是發現問題就解決問題的人，競選總部有關報帳的事，發生離譜的錯誤，當然有必要善後，要所有帳整理得清清楚楚，讓社會大眾明瞭。（看完整報導）
林郁婷返鄉鶯歌遊行 談JK羅琳「謝謝那位朋友讓大家認識我」
台灣拳后林郁婷18日返家鄉鶯歌遊行，一路上獲在地民眾的夾道歡呼與歡迎，林郁婷不斷揮手致意，氣氛熱烈。受訪時談到巴黎奧運期間因作家JK羅琳等人評論而被捲入性別爭議，林郁婷表示，謝謝「J...那位朋友，讓大家都可以認識我」。（看完整報導）
台鐵9月底前提新票價方案 李孟諺：外傳漲4成是錯誤訊息
台鐵票價已經29年未漲價，預估今年下半年將啟動調漲評估，有媒體報導以區間車為例，可能調漲4成，交通部長李孟諺表示，調漲4成是錯誤訊息，目前台鐵漲價方案還沒有最後決定，已經有請台鐵在9月底前提出相關方案。（看完整報導）
台積電德國廠20日動土 魏哲家率秦永沛等高層出席
台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，據了解，台積電董事長魏哲家率領包括台積電共同營運長秦永沛、兩位副共同營運長侯永清及張曉強等高層出席，這是繼美國、日本後，台積電製造事業正式跨足歐洲。德國廠在動土典禮後將展開整地作業，興建工程預計今年年底前動工、預計於2027年底開始生產。（看完整報導）
文化奧運台灣館好評如潮 製作人：努力被世界看見
巴黎文化奧運台灣館成功吸引7萬名觀眾，一半觀眾來自國際，並在社群媒體和主流媒體上獲得關注，大獲好評。製作行政總統籌吳季娟強調，透過不斷努力和創意，台灣得以在國際舞台上被看見。而面對溝通挑戰和國際困境，吳季娟和團隊仍堅持用各種方式傳達台灣精神，她特別感謝法國團隊的支持和理解，並強調台灣館在限制中從未放棄高喊台灣，唯有走出去表演被看見了，台灣才有可能證明自己是有能力的，且不能缺席在這世界的。（看完整報導）
亞蘭德倫88歲辭世 傳奇男星曾受邀來台為金馬頒獎
被譽為「法國第一美男子」的傳奇男星亞蘭德倫不敵病魔離世，享壽88歲，他曾出演「陽光普照」、「午後七點零七分」等經典電影，還曾受邀來台灣為金馬獎頒獎。他的一生毀譽參半，有人認為他是20世紀最性感男人，完美演出高冷殺手；有人則視他為大男人主義者，2019年獲頒坎城影展終身成就獎時，引發女性主義者譁然。（看完整報導）
貝東塔獲泰王任命為總理 將加強經濟改革
泰國國會眾議院16日選出前總理戴克辛的么女貝東塔擔任總理，貝東塔18日早上獲得泰王任命，預計1到2週內提出內閣名單。貝東塔表示，自己上任後將加強幾項關鍵政策，包括經濟改革、改善30泰銖健保政策、增強數位基礎建設以及加強泰國軟實力，會在9月初提出更具體的政策細節。（看完整報導）
非洲南部旱災影響近6800萬人 辛巴威、尚比亞等國陷飢餓危機
南部非洲面臨多年來最嚴重的乾旱，原因是自然發生的聖嬰現象和溫室氣體排放造成的均溫升高，重創農作物和牲畜生產，導致南部非洲約6800萬人受到影響。辛巴威、尚比亞和馬拉威等國已宣布飢餓危機為災難狀態，賴索托和納米比亞則呼籲提供人道支持。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一部立體電影「千刀萬里追」開拍
早在2009年3D電影「阿凡達」上映之前，台灣於1976年就拍攝了國內第一部「立體」武俠片「千刀萬里追」，由導演張美君執導，精準掌握立體電影的刺激效果，在打鬥中刻意安排從螢幕裡「飛出」的刀子和血滴子，讓觀眾身臨其境，不自覺地左閃右躲，沉浸在刀光劍影中。（看完整報導）
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- 早安世界》未來一週先濕後穩定 20日前南部防豪雨2024/08/19 07:17
- 2024/08/18 07:15
- 2024/08/17 07:10
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