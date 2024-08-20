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成大和遠見天下文化合作 培育AI、半導體領導人才

2024/8/20 16:08（8/20 16:46 更新）
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成功大學智慧半導體學院長蘇炎坤（右）與遠見天下文化領導影響力學院副執行長梁曉華（左）20日代表簽署「半導體高階管理人才培訓合作備忘錄」，未來雙方將共同培育台灣AI科技與半導體領域管理領導人才。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月20日
成功大學智慧半導體學院長蘇炎坤（右）與遠見天下文化領導影響力學院副執行長梁曉華（左）20日代表簽署「半導體高階管理人才培訓合作備忘錄」，未來雙方將共同培育台灣AI科技與半導體領域管理領導人才。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）國立成功大學智慧半導體學院及遠見天下文化出版公司領導影響力學院，今天簽署「半導體高階管理人才培訓合作備忘錄」，將共同培育台灣AI科技與半導體領域管理領導人才。

在成大副校長李俊璋見證下，成大半導體學院院長蘇炎坤和遠見天下文化領導影響力學院副執行長梁曉華，今天在成大未來館代表簽署「半導體高階管理人才培訓合作備忘錄」，也是雙方合作的開端。

李俊璋指出，成大智慧半導體學院在半導體人才培育扮演先驅角色，領導影響力學院在永續與管理人才培育不遺餘力，雙方合作具備高度指標性，將大力促進國際視野高階領導人才養成，也將受到業界重用。

梁曉華表示，雙方高階管理人才培訓課程合作，將邀請全台半導體領域極具影響力CEO擔任講師，透過國際觀戰略思維、實戰演練分享與創業智慧，讓學員了解國際市場及跨文化理解，創造更大加值效益。

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蘇炎坤說，台灣半導體在全球已佔據非常重要地位，也必須思考如何保持領先優勢，在當前地緣政治變動下，應如何因應與調整策略；此次雙方強項合作，將對未來產業發展帶來極大助益。

成大新聞稿指出，遠見天下文化領導影響力學院將為成大半導體高階管理暨研發碩士在職專班規劃AI（人工智慧）科技、半導體領域領導力課程，預定2025年2月開課，增強學生跨國管理與專業知識領導能力、國際視野，推動台灣在全球AI與半導體市場的競爭力。（編輯：郭諭儒）1130820

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