午後局部大雷雨 桃園以北、花東高溫上看36度

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（中央社台北21日電）氣象署表示，今天恢復夏季天氣型態，各地高溫可達攝氏33到36度，桃園以北及花東局部地區高溫可達36度以上，台東地區有焚風發生機率。水氣逐漸減少，各地天氣為晴到多雲，午後仍要留意局部大雷雨。

中央氣象署表示，今天為水氣逐漸減少的過程，澎湖、金門及馬祖仍有局部降雨機率，台灣各地恢復成晴到多雲。中午過後，大台北地區、東半部地區、西半部山區及中部以北近山區的平地有局部午後短暫雷陣雨，仍要留意有局部較大雨勢。

氣象署提醒，近期地震頻繁且易有降雨，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

氣象署指出，西南風影響，桃園、新竹沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風，苗栗至彰化沿海空曠地區及金門、綠島、蘭嶼亦有較強陣風，沿海風浪也偏大。

另外，本週為新北至嘉義沿海的年度天文大潮、西南部及東北部沿海潮位亦偏高，在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象，須注意。（編輯：張雅淨）1130821