開箱老照片》泰雅族部落陳情反對設立馬告國家公園

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（中央社網站）2002年（民國91年）8月23日：數百名泰雅族原住民前往內政部表達「反對設立馬告國家公園」立場。

民國87年，生態保育團體發現退輔會利用整理棲蘭山枯木的理由，藉機砍伐檜木，違反禁伐天然林的規定。國內數十個保育團體迅速組成「全國搶救棲蘭檜木林聯盟」，經由媒體報導，成功引發輿論壓力，使得農委會宣布暫停枯木處理作業。

88年聯盟發起「設立棲蘭山國家公園」運動，希望藉由國家公園的設立，封存台灣森林珍貴的原始檜木林。

然而原住民立委巴彥．達魯所代表的泰雅族原住民反對設立國家公園，因為所謂的棲蘭山，是他們的家園「馬告山」，設立國家公園忽視了他們在此的傳統文化與生存權利。

91年立委高金素梅發起「誓死反馬告」的大型抗議運動，8月23日在內政部外陳情，抗議國家公園的設立未與原住民展開充分的溝通程序，也未將原住民的生存權益保障在內。92年1月，立法院凍結馬告國家公園的籌備預算，要求相關經費應等國家公園法修正案納入原住民族文化權利及共管機制等內容後，始得動支。以此回應反對設立國家公園的抗爭訴求。

之後馬告國家公園劃設在正反雙方拔河中，至今仍未設立。

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