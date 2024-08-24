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幼時扛貨助家計 家扶自立青年擔任助養人盼善循環

2024/8/24 12:18（8/24 12:56 更新）
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家扶基金會24日舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚傑出自立青年，陳俊男（右）是其中一名，他幼時喪父，家庭也因經濟困難不得已出養妹妹，後受家扶幫助投入藥學鑽研並創業，如今已是規模連鎖藥局創辦人，也擔任家扶助養人盼讓善持續循環。中央社記者吳欣紜攝 113年8月24日
家扶基金會24日舉辦金扶獎頒獎典禮，表揚傑出自立青年，陳俊男（右）是其中一名，他幼時喪父，家庭也因經濟困難不得已出養妹妹，後受家扶幫助投入藥學鑽研並創業，如今已是規模連鎖藥局創辦人，也擔任家扶助養人盼讓善持續循環。中央社記者吳欣紜攝 113年8月24日
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）家扶自立青年陳俊男幼時喪父，家庭也因經濟困難不得已出養妹妹，陳俊男後受家扶幫助，投入藥學鑽研並創業，如今已是規模連鎖藥局創辦人，也擔任家扶助養人盼讓善持續循環。

家扶基金會今天舉辦2024年金扶獎頒獎典禮，表揚5名傑出自立青年，陳俊男是其中一名。

陳俊男來自嘉義，家中排行老2，上有1長姐、下有2個弟弟與1個妹妹，從小家裡以務農、養豬來維持生計，但7歲時父親因故過世，當時懷有身孕的母親帶5個孩子返回嘉義市娘家居住，也考量經濟負擔沉重，忍痛出養么妹。

陳俊男今天回憶，媽媽在貨運行協助托運工作，因此自己小時候也會跟著托運車搬貨、做捆工，常常搬了一整貨車的貨，只賺新台幣200元，但後來還好有家扶的幫助，讓他可以專心顧好課業，不用想著要去哪裡打零工補貼家用。

陳俊男因家扶的協助，後來投入藥學領域並考取藥師證照，並與太太在嘉義市創設弘安藥局，如今已有12家門市。

陳俊男今天在頒獎典禮上回憶一路走來的過程時落淚表示，今天不是來領獎，而是來感謝，感謝有家扶的幫忙，讓很多家庭看到希望。

感念家扶的幫助，陳俊男也從民國95年就擔任家扶助養人至今，而自己開設的「弘安藥粧生活館」宣傳DM，也都會經常性刊登家扶中心活動訊息，協助扶幼業務推廣。

陳俊男說，因為受過別人幫助，可以體會艱苦人的心情，擔任助養人是希望這些小孩以後長大也可以成為手心向下的人，形成一個善的循環。

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家扶基金會執行長周大堯表示，家扶74年來已陪伴50萬名國內外貧困兒少成長自立，這些孩子自立後都會懷抱感恩之心回到家扶成為認養人、捐款人，這些傑出的自立青年以各種不同的方式，來延續家扶最初的愛與善，這也是家扶扶幼工作傳承不息的原動力。

周大堯指出，今天表揚的自立青年就是啟動愛的循環最佳典範，期盼藉由這些故事，激勵同處困境的年輕學子，盼這股愛的力量繼續傳承下去、循環不息。（編輯：陳政偉）1130824

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