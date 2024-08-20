家扶助逾3千戶新住民家庭 憂學校適應、身障疾病

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）台灣新住民人口持續增加，家扶調查發現，扶助3000多戶新住民家庭中，有高達6成是單親家庭，首要困擾包含「學校適應」及「身障或疾病」並帶來經濟困難，籲大眾重視。

根據內政部統計，台灣現在有近60萬新住民人口，人數來到歷史高點，而家扶基金會在全台扶助3799戶新住民家庭，也佔全體扶助家庭14.7%，近五年比例趨增。

家扶基金會今天召開記者會公布最新扶助新住民家庭資料統計，扶助的3799戶新住民家庭中，有66.4%為單親，這些弱勢新二代的首要困擾為「學校適應」21.64%，其次是「身障或疾病」16.93%。

家扶指出，根據調查顯示，平均每5戶新住民弱勢家庭，就有1戶家庭子女有「學校適應」困擾，遠高於整體扶助家庭比例，而且也有近4成5弱勢新住民家長有「身障或疾病」困擾，在扶助有雙親的新住民家庭中，家長其中一方或雙方具有身障或重病比例為15.9%，也高於整體弱勢家庭比例。

家扶表示，家庭成員因素所加諸的經濟負擔，這些異鄉人如果不知求助管道與福利，恐怕將獨自面對棘手難題，小雅媽媽就是其中一例。

小雅媽媽來自印尼，她必須要照顧患有癲癇的丈夫、聽障的小叔及兩個孩子，平常在番茄園當農工擔起家計，生活最困難時曾讓她手足無措，但後來在懂事的小雅協助下，從瞭解社福資源及撰寫申請文件，現已取得低收入戶資格，緩和媽媽肩上的重擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

家扶基金會執行長周大堯指出，新移民子女因跨國原生家庭的因素，原本應能夠發展多元文化與語言優勢，甚至拓展國際視野，但家庭遭遇困境、缺少應變資源，首當衝擊影響子女生活，在沒有求助或支援將成為隱藏社會中「看不見的貧窮」。

周大堯說，家扶目前扶助超過6000名新二代，家庭背景以東南亞國家約佔六成為最多數，因語言隔閡所產生的教養困擾，對兒少影響層面更深更廣，今年「無窮世代」計畫募款目標為新台幣8000萬元，將助弱勢兒少安心學習、好好生活，邀請大眾一同協助新住民弱勢家庭。（編輯：李亨山）1130820