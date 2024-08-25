本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德國索林根隨機砍人釀3死8傷 伊斯蘭國宣稱犯案
首頁 / 生活

幼兒園惡視力近10% 醫憂近視侵學齡前童揭3迷思

2024/8/25 10:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北25日電）據衛福部統計，台灣幼兒園大班近視率近10%，眼科醫師臨床觀察，惡視力侵襲學齡前兒童持續加速，更糟糕的是戴眼鏡會增加度數、讀書再戴眼鏡、近視全因3C等迷思仍圍繞家長。

第二次世界大戰後，閱讀習慣與生活環境產生劇烈變化，亞洲近視盛行率攀升到8成。據衛福部統計，台灣幼兒園大班近視率已近10%，小學1年級增加一倍到近20%，小學6年級近視已高達70%，國三、高三的近視學生也都超過85%，甚至進大學前已有近1/3的學生是高度近視。

台灣兒童正面臨近視的「三高」危機，低齡發生率高、全國盛行率高、高度近視比例高。眼科診所醫師李怡青近日透過新聞稿分析，幼兒園時期就發現近視比率似乎有增加趨勢，研判與疫後線上課程增多、學齡前兒童3C產品使用量增加、防傳染病減少帶孩子外出活動量等有關。

近視正在席捲全球，小小年紀就近視，是惡化成高度近視的開端，當近視超過500、600度就是高度近視，視網膜剝離、近視性黃斑部病變、青光眼和早發性白內障等風險恐大增，越來越多人面臨永久性失明危機。李怡青提醒，近視不可逆，年齡愈小、度數增加得愈快。

李怡青分享在臨床上常見家長視力保健3大迷思。第1種迷思是「戴眼鏡會讓近視愈戴愈深，不要太早開始戴，度數才不會增加得太快」，但實際狀況是戴眼鏡不是近視加深的原因，近視後未能及早近視控制、不正確的用眼習慣才是近視加深主因。

第2種迷思為「度數還不深，上課或看書時再戴就好，一般日常生活不用戴」，李怡青解釋，實際狀況是沒戴眼鏡時，孩子為了看清楚導致瞇眼看東西，眼球肌肉需要更用力，反而更容易使眼軸增長導致近視度數加深，近視控制決定性關鍵往往取決於小孩每天穩定持續配戴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

第3種迷思是「小孩會近視一定是因為看太多電視及3C產品」，李怡青說，近視成因非常多元，不僅是因為看電視或3C產品，對於學齡孩童來說，不僅應減少長時間近距離用眼，讓雙眼適當休息，更要增加戶外活動時間，有助減緩近視加深。

李怡青提到，近視年紀逐漸下探至學齡前兒童，不排除也可能是來自於近年家長對近視防護意識增加，相較過往會提早於幼兒園時期帶小孩進行視力檢查與追蹤，因而提早發現。6至12歲是近視控制黃金關鍵期，家長發現孩子近視應立即開始控制，可避免小孩長大後淪為高度近視。（編輯：張雅淨）1130825

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.59
更多編輯台推薦新聞：