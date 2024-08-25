肉嗲、麻薏料理連結祖孫情 家傳料理徵件獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）為慶祝今年祖父母節，教育部舉辦家傳料理徵件，選出12件優勝作品，有學生分享與家人合力做出麻薏料理的回憶，也有學生分享從討厭肉嗲到理解家人辛苦的心路歷程。

教育部於2011年發起，將每年8月的第4個星期日定為「祖父母節」。為歡慶今年祖父母節，教育部今天在科學教育館舉行祖父母節記者會暨園遊會活動，並頒發「祖孫作伙下廚趣 世代共煮傳家味」代間家傳料理徵件活動的獎項。

今年祖父母節代間家傳料理徵件活動以重現家傳料理或家庭成員拿手菜為主題，透過書寫和拍照烹調過程，分享家人的種種回憶，徵件分為國中組、高中職組、社會組（含大專），共有145件作品報名，最後選出12件優勝作品。

評選委員代表王碧珠提到，獲選的12件優勝作品內容相當豐富，所描述的菜色橫跨南北、鹹甜口味等多元料理，透過家傳料理連結起祖孫三代，讓人感受到深厚的情感。

高中組金獎作品由「屬於我和阿嬤的麻薏湯麵」獲選，獲獎學生楊孟璇分享家人合力做出麻薏料理的過程，包括一片一片地摘除葉脈、放在紗布袋中搓揉出汁液等，在料理過程中，彼此談天說笑，也增進祖孫三代互動的情感。

國中組金獎作品為蔡尚祐的「肉嗲」，由於家人靠著賣肉嗲負擔全家生計，但因忙於攤位生意而較少時間陪伴他，加上同學放假都可以出去玩，他卻得幫忙做生意，因此肉嗲曾是蔡尚祐兒時最討厭的食物。

後來隨著年紀漸長，蔡尚祐開始跟著爸爸開始學肉嗲的配方，在料理過程中，他終於明白看似簡單的食物，卻需要許多技術和努力，因此體會到家人的辛苦，也化解了心結。

為鼓勵祖孫三代同樂，教育部也於科教館現場舉辦園遊會，由教育部及所屬社教館所和文教基金會等單位設置攤位，規劃兼具知識性和趣味性的闖關活動，還有親子帶動跳等表演。（編輯：張雅淨）1130825