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刺胳針刊文談台灣健保 專家：健康台灣預算助紓壓

2024/8/26 14:07（8/26 14:23 更新）
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台灣醫療體系宛如壓力鍋，近期醫學期刊「刺胳針」文章談到提高健保費是搶救關鍵。（中央社檔案照片）
台灣醫療體系宛如壓力鍋，近期醫學期刊「刺胳針」文章談到提高健保費是搶救關鍵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）台灣醫療體系宛如壓力鍋，近期醫學期刊「刺胳針」文章談到提高健保費是搶救關鍵，台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，事實上，健康台灣健保財務協助方案就已經有助「紓壓」。

「刺胳針」（The Lancet）8月24日刊出2名中國醫學大學附設醫院眼科醫師的投稿，探討台灣健康照護系統正在危機邊緣，提及台灣全民健保開辦近30年，每人平均新台幣1377元的低廉保費，健保財務壓力間接導致醫療人員相對低薪過勞，1個護師要照顧6到8人，是美國的2倍。

這篇文章末尾指出，醫療體系「紓壓」關鍵取決於2大變革，分別是提高現行全民健保的民眾繳納保險費用，以及制定醫療工作者合理工時。

洪子仁告訴中央社記者，台灣醫療體系面臨問題根本在目前健保費率5.17%偏低，但是健保總額預算成長率低於其他先進國家。

「這篇文章出現的時機真的非常湊巧」，洪子仁相信政府確實聽到台灣醫療系統的警報聲，正著手改革措施。他說，總統府22日「健康台灣推動委員會」會議最大的亮點就是社會福利支出在健保財務協助的具體方案。

洪子仁說，政府提出將原不屬健保支付的公共衞生等17項專案，佔健保總額預算約新台幣336億元，將改由政府編列預算支應，「醫療支出是投資不是成本」，這樣的舉動就是回應世界衛生組織（WHO）疫後建議各國應增加醫療支出，強韌公衛體系與醫療機構。

洪子仁進一步說明，因為公務預算的投入，健保支出面增加醫療機構財務韌性，同時提高了醫護人員薪資上升可能性，將有助於穩定醫事人員留任，吸引年輕人願意將醫療保健產業作為選擇科系，畢業後投入相關行業。

另外，洪子仁也提及政府投入60億預算執行的健康台灣深耕計劃，根據在地健康需求提出計畫，如創新醫療技術發展、培育AI、重症加護、臨床藥師人才等，透過計劃引領預防醫學到疾病治療等政策，銜接長照3.0全人醫療服務，達成「2030健康台灣」願景目標。（編輯：陳清芳）1130826

The Taiwan health-care system: approaching a crisis point?

刊登在The Lancet期刊的研究：

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