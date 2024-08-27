旅宿業可聘僑外生從事中階技術工作 28日上路

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞動部今天宣布，明天起僑外生將可從事旅宿業中階技術工作，包含房務、清潔、訂房及所屬餐廳外場工作，另也將於年底前建立僑外生個人工作許可制，善用僑外生人力。

疫情後景氣回溫，各產業面臨缺工，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，交通部觀光署評估國內缺乏在旅宿業從事房務、清潔、訂房、接待或旅宿所屬餐廳外場等工作人才，因此明天起將開放僑外生可從事旅宿業中階技術工作。

發展署說，只要是領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，都可以申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作，聘僱名額則依該旅宿業員工勞保人數的30%來計算。

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發展署表示，只要副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程都可以從事旅宿業中階技術工作，也規定初次受聘薪資門檻為新台幣3萬元、續聘3.3萬元，盼透過擴大開放僱用僑外生，紓解決旅宿業缺工狀況。

另外，發展署也說，年底前將跨部會協商修法，建立僑外生個人工作許可制，擴大留用僑外生補實各行業勞動力；至於其他產業所反映的缺工，像是缺乏醫院照護輔佐人力、物流倉儲理貨人力、貨車駕駛及助理人力、公路及市區汽車客運駕駛及安全管理人力等，後續將由國發會、勞動部、衛福部、經濟部及交通部跨部會共同評估運用僑外生人力解決缺工。（編輯：陳清芳）1130827