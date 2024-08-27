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補輸液缺口 專案進口將再到貨近百萬袋

2024/8/27 13:20
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）衛福部食藥署今天公布輸液最新專案進口情形，以500毫升計這週將再到貨92.4萬瓶/袋，包括500mL的29.6萬瓶/袋、1L的31.4萬瓶/袋。目前國產加上專案進口，已陸續分配予醫療機構共642家。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500毫升單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

國內專案製造增加產能，食藥署同步啟動專案輸入，滿足臨床需求，今天透過新聞稿說明最新進口情形及規劃，以500mL計，這週將再到貨92.4萬瓶/袋，分別為500mL的29.6萬瓶/袋、1L的31.4萬瓶/袋，抵台數量將達約548.79萬瓶/袋。

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根據食藥署統計，截至8月26日中午，已陸續分配予醫療機構共642家，國產加上專案輸入合計約569.31萬瓶/袋。

食藥署表示，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，至8月26日，計381間醫院及診所通報，共媒合1214件；另外也已於「藥品供應監測系統」建置「輸注液藥品需求填報」功能，並於6月7日開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。（編輯：陳政偉）1130827

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