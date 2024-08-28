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環團：農地工廠裁罰率僅4成 籲加強複查並公開

2024/8/28 11:20
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（中央社記者張雄風台北28日電）地球公民基金會今天表示，自2020年至今檢舉、查察應裁罰農地違章工廠案件共477件，但實際裁罰率僅約4成，且未主動複查、連續裁罰等；呼籲地方政府應落實監管、並向大眾公開。

地球公民基金會今天舉辦「農地違章工廠罰不了 6縣市政府查處成效與體質診斷」記者會。

地球公民基金會專員吳沅諭表示，自2020年起至今，基金會檢舉逾800件疑似農地違章工廠，經縣市政府確認或已向經濟部產業發展署申請納管的案件，統計實際需要被裁罰的案件共有477件，案件數最多的6縣市為桃園、台中、彰化、台南、高雄、屏東。

然而，吳沅諭指出，雖然查出477件，但實際裁罰率僅約4成，以台中達43%最多、彰化40%次之，最低為屏東25%、台南27%；此外，經與地方政府聯繫後發現，裁罰1次後都沒有主動複查，沒有針對違規行為連續裁罰、也沒有確認業者是否已自行拆除。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化在2023年編新台幣350萬元違建拆除預算，最後僅拆除29件違建，是上述6縣市中最少的，且拆除建物是否屬於農地違建也未顯示；彰化目前還有上萬件各類型違建待拆，「以這樣的速度要拆300年才拆得完」。

地球公民基金會呼籲，各縣市政府「非都市土地使用管制聯合取締小組」應該扮演監管的角色，確認查處分工與進度，強化協調監督功能。

另外，地球公民提到，應該落實複查、加速裁罰才能遏止新增建；建立違規者自行拆除執行原則，不應讓全民買單拆除費用；最後，地方政府應彙整查處進度，並向大眾公開。（編輯：陳清芳）1130828

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