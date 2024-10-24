競國實業大量解僱10/30首批22人 新北市府媒合就業

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北24日電）電子大廠競國實業提出大量解僱計畫，月底將首批裁員22人。新北勞工局今天表示，23日入廠輔導說明，要求資方關懷中高齡員工，也協助失業給付認定，媒合職訓與再就業。

電子大廠競國實業10月8日向新北市政府提大量解僱計畫，將分批解僱250名本國勞工、103名外籍移工。預計10月31日起停止接單，12月25日停止生產。訂單轉移至大陸子公司生產，並將依勞基法資遣員工。

依據競國所提計畫書解僱期程，250名本國勞工是從10月30日起先解僱22人，至明年1月22日分批解僱。

新北市勞工局專門委員兼勞資關係科科長盧志銘今天接受電訪表示，就業服務處、外勞服務科、勞資關係科23日入廠舉辦大量解僱案輔導。

盧志銘說，競國已於17日與員工啟動自治協商並初步達成共識，勞工局也輔導雇主針對工資給付、資遣費計算、特別休假折算工資及謀職假，應遵循勞動法令。

他說，這次許多都是任職20年至30年的資深中高齡員工被解僱，他請競國實業董事長曹月霞儘可能關懷與協助。輔導時，大家並未申訴勞動權益或爭議。

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盧志銘說，23日就業服務處板橋站、樹林站共派出3名督導入廠，針對本國勞工失業給付認定與申請流程，安排2場次說明會，約近200名勞工參與，也詢問就業媒合及職業訓練議題。

勞工局說，就業服務處將先建立受影響勞工名冊，加速並簡化未來失業給付申請流程。另外，指派雙語諮詢人員與外籍移工代表說明工資給付、資遣費及轉換雇主等移工勞動權益。（編輯：李錫璋）1131024