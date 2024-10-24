推動生物醫學研究 加州翁啟惠大樓落成

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（中央社記者林宏翰聖地牙哥23日專電）南加州「斯克里普斯研究所」今天為一棟生物醫學大樓剪綵，大樓由台灣企業家尹衍樑捐款、以中研院前院長翁啟惠命名。翁啟惠說，科學研究經常要面對失敗，是興趣推動著他，「別人看起來我很辛苦，但其實我是樂在其中」。

位於聖地牙哥的生物醫學研究機構「斯克里普斯研究所」（Scripps Research）為「翁啟惠生醫實驗室大樓」（Chi-Huey Wong Laboratories for Biomedical Research）剪綵。

在這裡從事研究35年的化學系教授翁啟惠、所長兼執行長舒茲（Peter Schultz）和尹衍樑之子尹崇堯分別上台致詞。這棟大樓主要由台灣企業家尹衍樑捐款興建，可容納近20名生醫領域學者教授在此進行研究。

舒茲受訪時，向尹衍樑長期支持科學研究表達感謝。翁啟惠表示，大樓雖然以他命名，但尹衍樑才是今天的幕後主角，是他心目中最重視公益的企業家。

翁啟惠是世界享有聲譽的科學家、諾貝爾獎熱門人選，也是這所研究機構的重量級學者。

舒茲表示，翁啟惠是醣類合成領域的重要先驅，透過其所研發的酵素合成技術，讓科學家能在分子層次上精準控制醣類的結構，藉此推動新藥與疫苗的開發、增進細胞生物學上對碳水化合物的理解。

舒茲與翁啟惠認識多年，他說翁啟惠好像都不會老，外表看起來跟35年前一樣。舒茲最欣賞翁啟惠對科學研究投入，待人極度謙卑，「跟他交談時，感受不到他的成就之高，在醣類合成技術上有重大貢獻、提攜後進、推動整個領域的進步」。

翁啟惠接受中央社記者訪問，表示自己來自嘉義鄉村，在台灣求學成長，31歲赴美攻讀博士，「我的人格在台灣養成，我的待人處事都是台灣養成的，在美國只是吸收新的知識，我在這裡做事的態度跟台灣一樣」。

翁啟惠76歲仍持續在台美兩地進行科學研究，他是斯克里普斯化學系教授，也是中研院院士，在台灣擔任國家生技醫療產業策進會長、總統府「健康台灣推動委員會」副召集人。

翁啟惠在美國學術界取得傑出成就，一直不忘把所學回饋台灣，他形容「像是你離開家，有一點成就，你會想要回家去幫忙一下」。

翁啟惠回顧學術生涯，已故台大化學系教授王光燦是他碩士階段的精神導師，帶領他進入學術研究世界；在麻省理工學院（MIT）攻讀博士，指導教授懷賽德（George Whitesides）為他指引方向，都是他學術之路的貴人。

翁啟惠分享，科學研究經常要面對失敗，是興趣在背後推動著他，不會因為失敗就放棄。他說在科學研究當中找到樂趣，一路推動著他，從一個嘉義鄉村的小孩，到現在享有國際學術聲譽，「別人看起來我很辛苦，但其實我是樂在其中」。

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身為美國生醫界的重量級學者，翁啟惠對台灣的生物科技抱有高度期待，他認為台灣發展生物科技有2大優勢，一是台灣是全世界醫療照護指數第一名的國家，二是台灣擁有先進的資通訊產業。

翁啟惠認為，先進的資通訊產業結合人工智慧（AI）技術，利用健保體系的醫療數據資料庫，透過跨領域的合作，他期待台灣有機會可以發展出領先全世界的特色領域。（編輯：張芷瑄）1131024

台灣企業家尹衍樑捐款「斯克里普斯研究所」（Scripps Research）興建「翁啟惠生醫大樓」，尹衍樑之子、南山人壽董事長尹崇堯（左）23日出席剪綵。中央社記者林宏翰聖地牙哥攝 113年10月24日