采盟免稅店攜手衛浴公司 打造桃機智慧綠色廁所

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）采盟免稅店與知名衛浴公司合作，今天在桃園國際機場第二航廈D區以「台日接待精神」為核心啟用智慧綠色廁所，打造桃機首座人工造口廁所，滿足不同使用需求的旅客。

采盟免稅店董事長古素琴接受媒體聯訪表示，希望以機場國門為起點，締造台灣公廁新型態文化，今年采盟進行了機場廁所空間改造計畫，從台灣百岳山峰主題廁所到與全球知名的TOTO合作的智慧綠色廁所，運用視覺設計創造舒適空間，並導入包括女性梳妝區、穿衣平台與親子廁間細節規劃，照顧不同旅客需求。

采盟免稅店表示，這個廁所位於D5登機門附近，斥資逾新台幣3000萬元，選用要價10餘萬元的一體形除菌全自動馬桶外，更引進先進設備，打造桃園機場首座人工造口廁所，滿足不同使用需求的旅客，另外還有雙道鎖設計避免孩童誤開門鎖狀況，讓家長安心如廁，同時增設日本廁所常見的穿衣平台便於更換衣物，確保不會接觸地面沾染髒污。

采盟免稅店指出，使用旅客在接近或離開時，馬桶會自動開闔無需觸碰，便座、便蓋與噴嘴都採用高抗污材質，馬桶搭載業界首創電解除菌水技術，使用後自動清潔，有效抑制細菌滋長及除臭，男廁小便斗區域也使用高抗菌性的光觸媒地板，達到防污及防臭效果，常保地板乾淨。

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台灣東陶股份有限公司營業本部長黑川潤透過翻譯表示，公司將廁所定位為台日接待精神的具體展現，結合台灣人情味以及日本隊細節講究，希望將這樣概念推廣到更多公共空間，公司在台灣已深耕37年，信念就是以衛浴空間為中心創造豐富舒適的生活環境。

黑川潤說，公司企業理念其中一項就是珍惜有限資源與能源，因此這次也使用節能環保設計，減少水及紙張使用、降低對環境負擔，除規劃方便使用者動線，也使用許多貼心設備滿足旅客需求、提升使用效率，在隱私性及安全性的基礎上，使用溫和木質調，營造舒適使用氛圍。（編輯：方沛清）1131024