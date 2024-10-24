台江處曾文溪口首裝監視器 取代人工掌握黑面琵鷺

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（中央社記者張榮祥台南24日電）北風吹起，黑面琵鷺大舉飛抵台南沿海度冬，台江國家公園管理處首度在曾文溪出海口十份黑琵保護區裝置360度監視器，取代人工掌握鳥況，明天起也將提供線上即時影像服務。

時序即將入冬，國際保育鳥類黑面琵鷺陸續飛抵台南度冬，台南市生態保育學會今天最新調查，逾1500隻黑琵已在台南棲息，台江國家公園管理處也首度在曾文溪出海口十份黑琵保護區裝置360度即時監視器，日前開啟運作，逐步取代人工監測。

台江處告訴中央社記者，黑琵每年10月至隔年4月度冬期間，多以駐點保育巡查員以人工單筒望遠鏡調查黑琵族群數量，再透過網際網路將影像傳輸至台江處官網黑琵專區，但受限於氣候條件、人員排休等因素，無法提供全方位服務。

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因此，台江處才首度安裝1台全效能360度即時監視器，具備40倍伸縮鏡頭，提供高品質清晰畫面，以先端科技設備取代過去人為操作限制，提高遊客服務效能與體驗，同時也有利於黑琵數量調查及族群監測，還可清楚辨識腳環，記錄族群數量及遷移路徑。

此外，監視器具有夜視功能，將提供保安警察第七總隊第七大隊預防偵查違法盜捕。若效益不錯，台江處考慮未來再增設監視器。（編輯：李淑華）1131024