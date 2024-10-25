助外籍生留台工作 嘉縣辦就業博覽會吸引近500人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）為協助外籍生留台工作，嘉義縣政府昨天與吳鳳科技大學合作辦理外籍生就業暨實習徵才博覽會，共邀請23家廠商提供超過200個正職、兼職及實習職缺，吸引近500名外籍生參加。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，經統計中正大學、嘉義大學、南華大學及吳鳳科大112學年度的外籍生約有2260名，相較於110學年度增加15.1%，但一般企業對於僱用外籍生仍相當陌生，因此舉辦外籍生就博會，要將優秀的學生留在嘉義縣就業，同時解決企業缺工問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉義縣勞工暨青年發展處副處長林俊傑表示，外籍生在求學階段已瞭解台灣文化，語言方面也有基本的溝通能力，能更快適應工作，加上在校的學習、跨文化、多語言等優勢，都使外籍生更具職場競爭力，期待在大缺工的時代，這些飄洋過海的外籍生，有機會落地生根留嘉就業。

吳鳳科大告訴中央社記者，學校目前共有900多名外籍生，以越南、印尼籍居多，分布在各個科系，不少外籍生選擇畢業後留在台灣發展。因為國內學生來源短缺，近年來外籍生是維持學校可以正常營運的重要因素。（編輯：李錫璋）1131025