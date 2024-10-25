史前館南島服飾特展 結合學生策展與導覽

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東國立台灣史前文化博物館目前展出南島服務特展，首次由東部地區7所原住民族文化館和台東3所國中小學生共同策展，今天並由學生擔任解說員。

史前館「留言‧穿說‧再創造─南島服飾裡的訊息與傳遞」特展自22日開展至12月15日止，今天由嘉蘭國小與加拿國小的學童領銜導覽，孩子們藉由自身經驗詮釋服飾不僅只是穿在身上的物件，還是溝通彼此、促進文化交流的重要表徵。

25、26日搭配特展特別企劃免費十字繡工藝體驗、策展人導覽等專屬活動。

史前館提供新聞資料表示，「留言‧穿說‧再創造」特展由史前館與東部地區7所原住民族文化館、台東縣立卑南國民中學、海端鄉加拿國民小學、金峰鄉嘉蘭國民小學等共同策劃，配合台東縣年度原住民族教育成果展推出，期望讓更多台東縣內國中、小學生理解傳統與當代南島服飾，了解服飾所代表的文化意涵與可能顯現出的多元議題，提供反思機會。

史前館表示，這次以服飾貫穿展示主軸，展出史前館的大型薩摩亞樹皮布、5件首度亮相的典藏品—阿美族無袖方衣和攜物袋、布農族男子無袖長衣、魯凱族女子連身長衣、砂拉越珠飾以及索羅門的樹皮布；還有學生的十字繡作品、創意方衣與原住民青年的「潮」設計，展品不僅呈現南島族群服飾裡的新訊息，更展現出各單位在文化教育上的努力。

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史前館表示，特展期待以「訊息」的角度，帶領觀眾透過典藏品來認識不同服飾裡的留言，也重新理解南島族群服飾的文化意涵。服飾不僅是人類的社會皮膚，服飾上的紋飾更可以說出千言萬語。

隨著人類文化的發展，服飾更成為一種語言，具備溝通的可能性，透過服飾的穿搭展現出不僅止於族群、年齡、階級、生活等狀態，或是與其他群體的關係，甚至可以顯現出關於支配與自主、財富與分配等複雜的議題，這檔特展期許能給予觀眾不同的時尚參觀體驗。（編輯：謝雅竹）1131025