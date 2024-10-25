桃園、台中道安欠佳 被要求於11月中央會報說明

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）道安會報今年起升級到中央，每3個月由行政院召開。交通部今天表示，桃園市及台中市的道安表現並不理想，已被要求於11月的中央道安會報說明。

交通部今天舉行每週道安說明會，1到10月事故24小時整體死亡人數為1345人，較去年同期減少65人，減幅為4.6%；行人死亡159人，較去年同期減少16人，減幅為9.1%。

若以縣市表現來看，整體死亡人數最多前4名為桃園市137人、台南市127人、新北市122人、屏東縣110人；行人死亡最多前5名是桃園市19人、新北市17人、台中市17人、高雄市14人、台南市13人。

交通部說，桃園市因連續4個月交通事故死亡攀升，經交通部道安提升行動小組協助輔導未見改善；另外，台中市發生女大生在行穿線遭大型客運車撞亡，這兩個縣市都被要求11月到行政院中央道安會報說明。

交通部統計，桃園市4到7月的30日交通事故死亡人數分別為20人、21人、20人、37人，分別去年同期增加3人、2人、7人及19人。

交通部說，中央道安會報已舉行過3次，高速公路局在第3次會報時，被要求說明國道死亡增加情形。

交通部統計，1到7月國道交通事故2076件，比去年同期增加54人；30日死亡人數52人，比去年同期增加6人。（編輯：陳政偉）1131025