媒體素養教育輸出海外 台師大與大馬華校交流

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣師範大學近日與馬來西亞華語學校交流，將台灣的媒體素養教育輸出海外，以工作坊、桌遊等多元形式，教導學子辨識網路錯假訊息、判讀新聞資訊。

台師大今天發布新聞稿，「媒體素養教育基地」10月應邀到馬來西亞多所獨立中學與大學分享經驗，並拜會華校董事聯合會總會（董總），雙方達成共識，預計明年合作舉辦高中生媒體素養教育營隊。

計畫主持人、台師大大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏表示，台灣的師資培育系統較缺乏媒體素養教育的訓練，馬來西亞的華語教育也碰到相同問題。

這次的課程交流中，團隊從選舉開票、以政治的角度解釋媒體產權的關聯，再藉由「標新立意」桌遊，以圖片判讀新聞資訊，讓師生討論新聞的真偽。

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台師大媒體素養基地行政專員林惠惠指出，馬來西亞陸續發生網紅亂象、網路霸凌、社群散布影片等問題，校方、家屬擔心學生效仿，社會也開始意識到媒體素養教育的重要性。目前已有中學把媒體素養列為正式課程。

台師大團隊一共到訪吉隆坡、檳城、麻六甲、巴生等4個城市，前往新紀元大學學院、尊孔中學、培風中學、濱華中學、鍾靈中學等5所華語教育機構。行程除了安排當地學校演講，也與當地學者、媒體高階主管、社群KOL（意見領袖）交流，尋求未來合作的可能。（編輯：陳政偉）1131026