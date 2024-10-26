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台日攜手放天燈逾千人參加 盼觀光交流創高峰

2024/10/26 20:35（10/26 21:21 更新）
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交通部觀光署與日本旅行業協會（JATA）合作，26日起連續兩天在新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「2024台日放天燈」活動，期待台日交流更上層樓。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月26日
交通部觀光署與日本旅行業協會（JATA）合作，26日起連續兩天在新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「2024台日放天燈」活動，期待台日交流更上層樓。（觀光署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年10月26日
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部觀光署與日本旅行業協會（JATA）合作，今、明兩天在新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「2024台日放天燈」，有上千人參加活動，共同期盼觀光互訪交流再創高峰。

觀光署發布新聞稿指出，感謝日本旅行業協會企劃放天燈專案，與旗下HIS、JTB、阪急交通社、日本旅行、T-LIFE Holdings、讀賣旅行、日本近畿旅行社、Club Tourism、VELTRA、United tours等大型旅行社會員合作攬客並積極宣傳，活動報名相當踴躍，抵台參加旅客超過1000人。

觀光署表示，日本各組團社負責人員先前已提前抵台考察，造訪台北、宜蘭、花蓮等地景點，透過業者返日包裝台灣新旅遊產品，吸引日本旅客一來再來。

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新北市平溪天燈文化，觀光署指出，已有近百年歷史，是台灣傳統祈福的節慶活動，透過在天燈上寫下願望、夢想或祈福的話語，人們寫的願望隨著燈火上升，傳達給神明祈求實現願望。每年2月平溪天燈節，有許多海外遊客慕名參加，對於擁有神道教文化的日本旅客是一項極具吸引力的台灣特色活動。

參加活動的井上先生說，出發前就非常期待這次的天燈活動，以往總是在電視節目上看到台灣旅遊放天燈的畫面，這次終於能親自抵台體驗放天燈的樂趣，看著自己寫下願望的天燈緩緩升上天空，真的好感動，他要推薦親朋好友抵台體驗。（編輯：戴光育）1131026

#HIS
#日本
#台灣
#交通部觀光署
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