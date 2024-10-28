東北季風增強北台濕涼 沿海風強浪大留意長浪

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（中央社台北28日電）中央氣象署表示，今天東北季風增強，北部及東北部轉為有局部短暫雨的天氣，除了降雨機率高，大台北及東北部地區也容易出現較大雨勢。

至於南部、花東地區也有零星短暫雨，中部及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，南部山區雨勢會較大些，山區請慎防坍方、落石等現象。

北台灣及馬祖天氣轉涼，高溫約攝氏23至25度，其他地區及澎湖、金門仍有27至30度，感受舒適溫暖，至於各地低溫約22至24度。

東北風增強，今日起中部以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；西南部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及澎湖有長浪發生的機率，沿海作業或活動請注意安全。

第21號輕度颱風「康芮」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1160公里的海面上，有持續增強為中度颱風的趨勢，以偏西轉西北的方向朝台灣東方海面前進，預計週三至週五會對台灣的天氣造成影響，至於各地影響的程度有待持續觀察，請留意最新預報資訊；位於越南中部近海附近的第20號颱風「潭美」，即將減弱為熱帶性低氣壓。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風增強，迎風面擴散條件轉好，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1131028