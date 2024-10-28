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身心障礙生升學大專甄試簡章公告 先考試後填志願

2024/10/28 11:03
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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部表示，114學年度「身心障礙學生升學大專校院甄試」簡章即日起公告並提供電子檔下載，採先考試後選填志願，學科成績如未達系科組規定的標準，雖有名額仍不予分發。

教育部今天發布新聞稿指出，114學年度「身心障礙學生升學大專校院甄試」考試日期為民國114年3月21日至3月24日，採網路報名，報名時間為今年11月26日至12月9日；簡章電子檔即日起公告於甄試網站並提供下載，紙本簡章預計今年11月7日至12月10日發售。

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身心障礙學生升學大專校院甄試分為學科考試、術科考試，學科考試僅四技二專組設計群的專業科目 （二）採「實作」（腦性麻痺障礙別仍採筆試），其他各考科皆為選擇題（單選題）。

教育部提醒，甄試採取先考試，等成績公布後再網路選填志願，學科成績未達系科組規定的成績檢定標準者，雖有名額仍不予分發；考生若加考術科，但術科成績低於60分者，其選填的術科招生校系科不予分發。（編輯：張雅淨）1131028

#教育部
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