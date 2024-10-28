阿里山鄒族獵人歷3年踏勘 新書記錄8部落13獵徑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山鄉鄒族獵人協會日前發表「鄒族獵場、踏查與敘事」新書，這本書歷時3年實地踏勘，記錄鄒族8個部落、13條獵徑，書中首次系統化公開鄒族各部落間的獵場分布。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會日前共同發表新書「鄒族獵場、踏查與敘事」，以阿里山鄉鄒族狩獵場域作為撰寫主軸，書中訪問20名鄒族獵人。

鄒族獵人學者浦忠勇表示，繪製傳統獵場地圖同時採集獵場人文及自然的故事，這樣的地圖不僅承載鄒族獵人在山林間揮灑生命的精彩歷史，並承載狩獵活動的文化底蘊。

浦忠勇指出，狩獵是鄒族傳統上最重要的經濟活動，其中涉及各氏族間的親屬關係、社會組織、土地倫理及信仰等，可說是整個傳統鄒族文化的核心，但狩獵文化在法律、生態與動保議題仍具有討論空間，須持續不斷進行對話求取共識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林業署嘉義分署分署長張岱表示，這本書出版可視為鄒族狩獵自主管理成熟的里程碑，也可作為當代狩獵文化與山林管理可以共存的證明。近年來林業署積極推動狩獵自主管理等計畫，不乏有鄒族原住民參與，讓民眾認識原住民族傳統文化，建立良善對話平台。

這本新書將於30日起辦理4場分享會，與談人由2名主筆者浦忠勇及女性獵人方紅櫻擔任，另外還會邀請政府機關、其他部落、研究學者代表擔任引言人。詳情可查詢林業署嘉義分署臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：李淑華）1131028