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阿里山鄒族獵人歷3年踏勘 新書記錄8部落13獵徑

2024/10/28 12:43（10/28 13:46 更新）
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林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會日前共同發表新書「鄒族獵場、踏查與敘事」，以阿里山鄉鄒族狩獵場域作為撰寫主軸，書中訪問20名鄒族獵人，記錄鄒族8個部落、13條獵徑。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
林業及自然保育署嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會日前共同發表新書「鄒族獵場、踏查與敘事」，以阿里山鄉鄒族狩獵場域作為撰寫主軸，書中訪問20名鄒族獵人，記錄鄒族8個部落、13條獵徑。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）阿里山鄉鄒族獵人協會日前發表「鄒族獵場、踏查與敘事」新書，這本書歷時3年實地踏勘，記錄鄒族8個部落、13條獵徑，書中首次系統化公開鄒族各部落間的獵場分布。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，嘉義分署與嘉義縣鄒族獵人協會日前共同發表新書「鄒族獵場、踏查與敘事」，以阿里山鄉鄒族狩獵場域作為撰寫主軸，書中訪問20名鄒族獵人。

鄒族獵人學者浦忠勇表示，繪製傳統獵場地圖同時採集獵場人文及自然的故事，這樣的地圖不僅承載鄒族獵人在山林間揮灑生命的精彩歷史，並承載狩獵活動的文化底蘊。

浦忠勇指出，狩獵是鄒族傳統上最重要的經濟活動，其中涉及各氏族間的親屬關係、社會組織、土地倫理及信仰等，可說是整個傳統鄒族文化的核心，但狩獵文化在法律、生態與動保議題仍具有討論空間，須持續不斷進行對話求取共識。

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林業署嘉義分署分署長張岱表示，這本書出版可視為鄒族狩獵自主管理成熟的里程碑，也可作為當代狩獵文化與山林管理可以共存的證明。近年來林業署積極推動狩獵自主管理等計畫，不乏有鄒族原住民參與，讓民眾認識原住民族傳統文化，建立良善對話平台。

這本新書將於30日起辦理4場分享會，與談人由2名主筆者浦忠勇及女性獵人方紅櫻擔任，另外還會邀請政府機關、其他部落、研究學者代表擔任引言人。詳情可查詢林業署嘉義分署臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：李淑華）1131028

嘉義縣鄒族獵人協會日前發表「鄒族獵場、踏查與敘事」新書，這本書歷時3年實地踏勘，記錄鄒族8個部落、13條獵徑。圖為鄒族獵人徒步至傳統獵場。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
嘉義縣鄒族獵人協會日前發表「鄒族獵場、踏查與敘事」新書，這本書歷時3年實地踏勘，記錄鄒族8個部落、13條獵徑。圖為鄒族獵人徒步至傳統獵場。（林業及自然保育署嘉義分署提供）中央社記者黃國芳傳真 113年10月28日
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