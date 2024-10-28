嶺東科大60週年校慶 鄭英耀勉學子不畏失敗才能成功

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（中央社記者蘇木春台中28日電）嶺東科技大學今天舉辦60週年校慶活動，教育部長鄭英耀出席致詞，引用輝達創辦人黃仁勳「成功必須承受苦難」名言，勉勵學子要經歷苦難挑戰才能受到注意，成功道路要不畏失敗挫折。

嶺東科大今天舉辦創校60週年校慶活動，以「嶺東六十、璀璨永續」為主題，由太鼓社表演揭開活動序幕，鄭英耀、台中市長盧秀燕與國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋，及地方民意代表等人皆出席。

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鄭英耀致詞時表示，AI浪潮席捲全球，輝達公司（Nvidia）創辦人黃仁勳，日前出席印度孟買舉辦的AI高峰會時說，善用AI人工智慧技術的人將脫穎而出，黃仁勳也曾在母校史丹福大學演說時，提出「成功必須承受苦難」，他要用這句話勉勵學子，要經歷苦難挑戰才能受到注意，成功道路須不畏失敗挫折。

盧秀燕說，嶺東科大師資團隊優秀，市府也委託許多重要案件，從公幼、公托到南湖社區大學，甚至在時尚設計及產學合作方面，協助市府推動公務員美學，展現出對國家的貢獻，她要感謝嶺東科大對市府的協助。（編輯：陳仁華）1131028