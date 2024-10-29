星加澳洲學者齊聚台灣 探討融合教育現在與未來

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部近日舉辦特殊教育研討會，邀請澳洲、新加坡、加拿大學者與會，探討如何逐步落實讓普通生、特教生一同學習的「融合教育」。

教育部今天到31日舉辦「2024 TSSE（Taiwan Symposium for Special Education）國際學術研討會」，邀請海內外學者分享國際經驗和國內實務現況。

台灣近年推動「融合教育」，有別於將身心障礙生隔離在特教班、特教學校的方式，融合教育讓身障生在普通班級一起學習，藉此鼓勵融入社會生活，也讓一般學生學習接納多元族群。

台灣師範大學名譽教授吳武典分享台灣推動「特殊教育法」40年來的演進，並認為融合教育的成敗關鍵，在於持續讓教育人員「增能」，並藉由體制提供足夠的「支持」。

教育部學生事務及特殊教育司專門委員許文溱表示，如何讓特教生順利在一般的教育環境中學習，已成為各國教育的發展重點。

許文溱表示，台灣於2023年修正特殊教育法，已融入身心障礙者權利公約（CRPD）的精神，各項子法已陸續完成檢討修正，未來將持續引導各級學校朝向融合教育的目標邁進。（編輯：管中維）1131029