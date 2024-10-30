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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮逼近 37處景點預警性封閉、活動延期

2024/10/30 14:30
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（中央社記者余曉涵台北30日電）颱風康芮接近，交通部觀光署今天表示，所屬的國家風景區包含龜山島等有37處景點預警性封閉，曾文水庫音樂會、日月潭花火音樂會等也都延期舉辦。

中央氣象署今天持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天早上11時康芮已增強為強颱，中心位置在鵝鑾鼻東南方約470里的海面上，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑320公里。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，旗下5個國家風景區管理處、共有37個景點預警性封閉，包含龜山島封島、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣園區、福容貝悅飯店海水浴場；綠島的石朗及柴口浮潛區、大白沙潛水區、朝日溫泉；台東的小野柳礁岩區、三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區；花蓮的石梯坪遊憩區濱海步道、磯崎遊憩區。

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澎湖的小門鯨魚洞、北寮地質公園摩西分海、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、吉貝、員貝、赤崁、岐頭、後寮及七美遊艇浮動碼頭、望安網垵口、鴛鴦窟、天台山風景區及七美月鯉灣、雙心石滬、大獅風景區等濱海步道；鯉魚潭潭東自行車道、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場；和平島的藍海水池、親親水池、幼幼水道及留夏沙灘、圓潭溪景觀橋。

部分活動也取消延期，觀光署說，西拉雅5Cool首部曲-曾文水庫峽谷音樂會，及2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動的台灣大哥大日月潭花火音樂會延期，草嶺古道芒花季11月2日到11月3日活動取消，2024奮起湖便當節活動則會擇期辦理。（編輯：陳政偉）1131030

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