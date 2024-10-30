南橫公路台東端初來至向陽 晚間10時預警性封閉
2024/10/30 16:44
（中央社記者盧太城台東縣30日電）受到颱風康芮影響，公路局今天下午宣布南橫公路台東端初來至向陽路段，今晚10時後預警性封閉，視後續狀況決定開放時間。
公路局南區養護工程分局表示，因颱風康芮環流結構紮實挾帶豐沛雨量，中央氣象署預測台東山區總雨量將達500毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生且入夜後視線不佳，為確保用路人行車安全，南橫公路台東端向陽至初來（149K～199K）路段，晚上10時預警性封閉。
南區養護工程分局表示，將視颱風後道路災害狀況及巡查安全無虞後再開放通車。（編輯：謝雅竹）1131030
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