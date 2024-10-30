颱風康芮來襲 蘇花路廊晚間9時起只出不進

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）颱風康芮來襲，公路局宣布，蘇花路廊晚間9時起只出不進，台8線中橫公路、台11甲線光豐公路等多條道路今天晚間6時起實施預警性封路；花蓮東大門夜市今晚起暫停營業2天。

受颱風康芮外圍環流影響，中央氣象署預估蘇花路廊今天深夜將有劇烈降雨情形，公路局東區養護工程分局指出，蘇花路廊蘇澳至崇德及台9丁線蘇澳至和仁路段，晚間9時起實施預警性道路封閉「只出不進」，晚間11時起封閉，禁止進入。

東區養護工程分局南澳工務段指出，已預先於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員待命，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。

考量中橫公路0403強震後邊坡地質脆弱，受颱風豪雨影響，致災風險偏高，東區養護工程分局太魯閣工務段指出，今天晚間6時30分起預警性封閉關原至太魯閣口（114.6k~184.5k）路段，明天原訂5次放行取消，11月1日上午視風雨狀況及朝巡路況，公布恢復通行時間。

另外，光豐公路台11甲線15.3k前因颱風山陀兒造成路基缺口，仍在搶修中，為避免再次坍方，4k～16k（光復～豐濱）也於今天晚間6時起只出不進、晚間7時預警性封路。

根據花蓮縣府統計，縣內共有10處道路、橋梁封閉管制，包括蘇花路廊、中橫公路、光豐公路、花64線瑞港公路、193線23.5~31.4k、六十石山產業道路、崙天便道及赤科山產業道路、台23線花蓮富里豐南村通往花東縣界路段及台30線卓溪南安路段。

花蓮東大門國際觀光夜市宣布，今明2天暫停營業，恢復營業時間，將於臉書（Facebook）粉絲團公告。（編輯：陳仁華）1131030