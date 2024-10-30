颱風康芮來襲 醫院急診照常部分開颱風門診

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）颱風康芮直撲台灣，北北基桃等縣市停班停課，台北榮總等各大醫院門診多數停診，部分開設颱風特別門診，急診及住院服務照常。台大醫院提醒，小兒部颱風門診不接種疫苗。

台大醫院包括總院、兒童醫院，明天門診部分開診，急診及住院服務照常，健檢暫停；各項門診檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。院方提醒，小兒部颱風門診不接種疫苗。

台大醫院癌醫中心分院表示，門診採部分開診，門診藥局及抽血配合門診開診安排部分值班人員，住院、急診室及洗腎室照常服務，化學治療室已預約的病人依原訂計畫執行。

台北榮民總醫院明天門診停診，開設颱風特別門診，各項檢、查驗暫停，住院及急診服務照常運作。

台北長庚醫院明天門診服務全暫停；林口長庚醫院開設颱風特別門診，另住院、急診均正常服務；新北市立土城醫院開設颱風特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務。

馬偕紀念醫院包括台北、兒醫、淡水等院區，明天開設部分颱風門診，夜診暫停，住院、急診照常服務。

北醫附醫明天開設颱風特別門診；檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。

三軍總醫院表示，內湖院區明天特開颱風特別門診，內、外科在上、下午各1診，急診、住院正常服務，汀州院區全面停診；松山分院看診時段僅開放內、外科，上、下午各1門診，另急診醫療照常服務。

振興醫院明天門診開立內、外、心臟內科，上、下午各1診，急診照常服務。

新光醫院明天門診停診，急診及住院照常服務。

台北國泰綜合醫院明天原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）及慢箋領藥均暫停；洗腎、急診及住院等必要服務仍照常外，另開設特別門診以服務病人，包括內科、外科、婦產科、心血管中心，上、下午各1診。

汐止國泰綜合醫院明天原定門診包括門診手術、各項檢查（驗）均暫停。洗腎、急診及住院等必要服務仍照常外，另開設特別門診以服務病人，包括內科及外科，上午各1診。

台安醫院明天暫停全日醫療服務，包含門診、門診手術、檢驗、檢查、復健治療、健診等。另急診、住院、住院手術、血液透析、接生與緊急醫療業務仍正常服務。（編輯：李亨山）1131030