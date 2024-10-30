颱風康芮襲台 10/30全台停班停課一覽【不斷更新】
2024/10/30 13:04（10/30 15:24 更新）
（中央社網站）颱風康芮陸上颱風警報30日發布，警戒範圍持續擴大，中央氣象署表示，預估31日中午前後至傍晚間會在花蓮以南的陸地登陸，30日晚間起至11月1日影響最劇。中央社整理30日全台停班停課狀況：
基隆市｜正常上班、正常上課
台北市｜正常上班、正常上課
新北市｜正常上班、正常上課
桃園市｜正常上班、正常上課
新竹市｜正常上班、正常上課
新竹縣｜正常上班、正常上課
宜蘭縣｜正常上班、正常上課
｜大同鄉四季國小英士分校下午2時30分起停班停課
｜大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮南強里與朝陽里晚間6時起停止上班、停止上課
花蓮縣｜正常上班、正常上課
台東縣｜晚間6時起停止上班、停止上課
｜綠島鄉、蘭嶼鄉停止上班、停止上課
苗栗縣｜正常上班、正常上課
台中市｜正常上班、正常上課
彰化縣｜正常上班、正常上課
雲林縣｜正常上班、正常上課
南投縣｜正常上班、正常上課
嘉義市｜正常上班、正常上課
嘉義縣｜正常上班、正常上課
台南市｜正常上班、正常上課
高雄市｜正常上班、正常上課
屏東縣｜正常上班、正常上課
澎湖縣｜正常上班、正常上課
連江縣｜正常上班、正常上課
金門縣｜正常上班、正常上課
停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。（編輯：楊婕）1131030
颱風假停班停課標準
根據天然災害停止上班及上課作業辦法，權責機關（縣市長）可因風災發布停止上班及上課，相關參考基準如下：
- 風力：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上
- 雨量：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同
- 其他情況：風力或降雨量未達上述基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災可能時
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颱風康芮暴風半徑320公里 創1996年賀伯侵台後最大紀錄