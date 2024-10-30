颱風康芮襲台 10/30全台停班停課一覽【不斷更新】

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（中央社網站）颱風康芮陸上颱風警報30日發布，警戒範圍持續擴大，中央氣象署表示，預估31日中午前後至傍晚間會在花蓮以南的陸地登陸，30日晚間起至11月1日影響最劇。中央社整理30日全台停班停課狀況：

基隆市｜正常上班、正常上課

台北市｜正常上班、正常上課

新北市｜正常上班、正常上課

桃園市｜正常上班、正常上課

新竹市｜正常上班、正常上課

新竹縣｜正常上班、正常上課

宜蘭縣｜正常上班、正常上課

｜大同鄉四季國小英士分校下午2時30分起停班停課

｜大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮南強里與朝陽里晚間6時起停止上班、停止上課

花蓮縣｜正常上班、正常上課

台東縣｜晚間6時起停止上班、停止上課

｜綠島鄉、蘭嶼鄉停止上班、停止上課

苗栗縣｜正常上班、正常上課

台中市｜正常上班、正常上課

彰化縣｜正常上班、正常上課

雲林縣｜正常上班、正常上課

南投縣｜正常上班、正常上課

嘉義市｜正常上班、正常上課

嘉義縣｜正常上班、正常上課

台南市｜正常上班、正常上課

高雄市｜正常上班、正常上課

屏東縣｜正常上班、正常上課

澎湖縣｜正常上班、正常上課

連江縣｜正常上班、正常上課

金門縣｜正常上班、正常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。（編輯：楊婕）1131030

颱風假停班停課標準 根據天然災害停止上班及上課作業辦法，權責機關（縣市長）可因風災發布停止上班及上課，相關參考基準如下： 風力 ：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上

：颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上 雨量 ：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同

：依據預報或實際觀測，（未來24小時）降雨量達各縣市停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災可能時。各縣市山區、平地基準各有不同 其他情況：風力或降雨量未達上述基準的地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災可能時