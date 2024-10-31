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颱風康芮來襲 機捷以40公里以下時速行駛

2024/10/31 16:41（10/31 16:56 更新）
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桃園大眾捷運公司31日表示，颱風康芮來襲，由於目前實際風速已達降速行駛標準，全線列車將以每小時40公里以下速度慢速行駛，以維護安全。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年10月31日
桃園大眾捷運公司31日表示，颱風康芮來襲，由於目前實際風速已達降速行駛標準，全線列車將以每小時40公里以下速度慢速行駛，以維護安全。中央社記者吳睿騏桃園攝 113年10月31日
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（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃捷公司今天表示，因應颱風康芮動態，原先規劃的每15分鐘1班普通車運行載客，由於目前實際風速已達降速行駛標準，因此全線列車以每小時40公里以下速度慢速行駛維護安全。

桃園大眾捷運公司下午發布新聞稿表示，因應颱風康芮最新動態，桃捷公司更新營運模式，除已取消直達車及加班車班次，原先規劃的每15分鐘1班普通車運行載客，因目前實際風速已達降速行駛標準，全線列車以每小時40公里以下速度慢速行駛維護安全，請旅客耐心等候，造成不便敬請見諒。

桃捷公司指出，今天全天暫停將A1台北車站、A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，機場捷運沿線車站內販賣店，今天全天暫停營業，不過各車站轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司說，將依颱風最新動態，採取相關因應措施，即時透過官網、官方臉書粉絲團及i搭桃捷APP提前發布最新營運資訊，旅客可隨時留意相關訊息，民眾有營運狀態問題，可於上午6時至晚上12時，撥打客服專線（03）286-8789，由專人提供相關資訊。（編輯：方沛清）1131031

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