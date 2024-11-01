台北國際旅展開幕 賴總統宣示觀光立國盼熱愛國旅

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天出席台北國際旅展致詞表示，台灣以「觀光立國」為施政願景，推動觀光產業。中央和地方政府，要保持密切的溝通，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅。

「2024 ITF台北國際旅展」上午在台北南港展覽館1館開幕，總統在總統府秘書長潘孟安陪同下出席開幕致詞表示，這幾天颱風來襲，今天仍然有部分區域停班停課，「ITF台北國際旅展」能夠順利開展，著實不容易，大家都辛苦了。

總統感謝所有第一線協助防救災人員，中央也會持續和地方密切合作，進行各項災後復原工作，協助受災民眾早日恢復正常生活。

總統表示，這是第一次以總統的身分，前來參與「ITF台北國際旅展」。台北國際旅展，已經邁入第38年，是全國規模最大、歷史最久，更是國人想要國旅、或出國旅行時，必逛的重要旅展。今年的旅展，匯集了111個國家和城市、1500個攤位，包括10個邦交國的參與。

總統指出，包括巴拉圭、瓜地馬拉、日本、韓國、泰國等各國中央、地方政府與觀光首長，都專程來台。相較於去年，整體規模成長15%，可見國人對於旅遊的熱愛，以及台灣與世界的連結越來越深，觀光旅遊勢必會持續成長。

總統說明，台灣以「觀光立國」為施政願景，來推動觀光產業，也要讓台灣的觀光，符合國際永續發展的潮流。今年旅展的主題採用「永續」及「數位」雙軸進行，連旅展的看板、耗材大多都是使用環保材質。

總統提到，隨著全球氣候變遷影響加劇，重視綠色旅遊的遊客數量也提升，台灣勢必要以更加節能減碳、愛護環境、互助共好的方式繼續推動觀光產業。

為了要在國際上形塑台灣的品牌形象，總統提及，今年5月交通部觀光署，推出了新一代的台灣觀光品牌，「TAIWAN-Waves of Wonder」，已經在國際各大城市露出。剛拍攝完成的新品牌宣傳影片，也開始在國際媒體播放，希望吸引更多國際旅客來台觀光。

總統解釋，就在這星期，交通部觀光署也攜手22個縣市、推出了「台灣觀光100亮點」的活動，就是要把台灣的美、結合行銷活動，推薦給國內外旅客。既要推動Outbound的旅遊產業，也要推動Inbound的旅遊產業，這樣觀光產業才有辦法蓬勃發展。

另外，總統表示，在這次旅展，文化部推出影視電影作品，結合觀光熱門景點。農業部的農遊，帶大家體會農村之美，客庄、原民遊程和鐵道旅遊，都引人入勝。

總統也提到他在台南市長任內，推動棒球觀光並舉辦「U12世界盃少棒賽」，以及這個月將開打的「世界12強棒球賽」，B組的預賽就在台灣，選手們都能體驗台灣觀光。

總統強調，觀光是國家的軟實力，也是堅實的外交力量。推廣觀光，政府不能單打獨鬥，公部門和民間一定要一起努力，跨領域、跨區域的合作，非常重要。中央和地方政府，也要保持密切的溝通，一起提升「深度旅遊」、「特色旅遊」的品質和行銷，讓國人與國際旅客，更加熱愛國旅，讓觀光產業共榮發展。

最後，他邀請國人一起來逛逛旅展，用具體的行動，支持台灣的觀光產業，也期待，在「ITF台北國際旅展」的帶動下，讓觀光產業更加蓬勃發展。（編輯：張若瑤）1131101