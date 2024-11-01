台北國際旅展首度搬進巨型摩天輪 消費就免費搭

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）2024ITF台北國際旅展今天起至4日在台北南港展覽館舉行，交通部觀光署與遊樂園業者共同打造「台灣好樂園館」，巨型摩天輪也首度搬到旅展現場，只要消費就可免費搭 。

觀光署說，今年旅展首度將樂園經典設施摩天輪搬來「台灣好樂園館」，館內只要有消費即可免費搭乘摩天輪；搭乘6公尺高的巨型摩天輪時，可以俯瞰台北國際旅展全景。

觀光署說，「台灣好樂園館」推出年度最優惠折扣，最低下殺2.2折起。此外，今年也首推AR闖關集點拿樂園好禮活動，只要完成虛擬關卡6關，收集6枚虛擬金幣後就能兌換精美好禮，結合AR擴增實境科技，讓闖關集點無紙化且充滿趣味，符合國際節能減碳潮流。

「台灣好樂園館」現場也準備了1台夾扭蛋娃娃機，全館消費滿新台幣999元，就能直接保夾1顆扭蛋，每1顆扭蛋都有神祕好禮，彙集各大樂園優惠券及周邊商品，更加碼樂園住宿券與門票等超值好禮。

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台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌提到，「台灣好樂園館」整合15家業者，包括結合文化體驗、科學教育與生態探索的九族文化村、雲仙樂園、西湖渡假村及小叮噹科學主題樂園。

另外，有機械遊樂設施為主的小人國主題樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界、尚順育樂世界；親子動物樂園類型的遠雄海洋公園、六福村主題遊樂園、頑皮世界、野柳海洋世界，及休閒放鬆的怡園渡假村、杉林溪森林生態渡假園區等。（編輯：陳政偉）1131101