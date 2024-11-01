慈恩七村鐵皮屋頂遭康芮吹落 三總：盡速修復賠償
2024/11/1 23:54
（中央社記者曾以寧台北1日電）颱風康芮挾強風豪雨侵襲台灣，台北市松山區延壽街一處建築鐵皮屋頂遭強風吹掀飛落。三軍總醫院晚間針對松山分院慈恩七村鐵皮屋頂遭吹落，發布聲明表示，將盡速完成修復及賠償。
颱風「康芮」挾強風豪雨侵襲台灣，導致台北市約2000處樹倒，儘管環保局、工務局等人員連夜搶救災，仍有不少民眾今天上班途中遭遇不便。且台北市松山區一處建築鐵皮屋頂遭強風吹掀飛落，堵住巷道。
三軍總醫院今天晚間發布聲明表示，三總松山分院列管慈恩七村，受康芮颱風影響，於昨天晚間因強風吹襲，導致屋頂鐵皮遭掀落，影響附近居民、造成財務損失。針對災損賠償已完成任務編組，後續將以迅速便民方式，完成修復及賠償事宜。（編輯：陳正健）1131101
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